カナダアイスホッケー代表の決断が波紋　選手村ではなく高級ホテル滞在を選択した“億プレーヤー”たちに「自惚れている」と批判の声【冬季五輪】

金メダル獲得に挑むカナダのメンバーたち(C)Getty Images

大スターたちの決断が一部で波紋を呼んでいる。

カナダ・スポーツ専門局『Sportsnet』など複数メディアは、目下開催中のミラノ・コルティナ五輪に出場している同国の男子アイスホッケー代表チームが指定された選手村ではなく、ミラノ市内にある高級5つ星ホテルを活動拠点にすると報じた。

今回のカナダ代表は、シドニー・クロスビー、ネイサン・マッキノン、ケイル・マカー、コナー・マクデイビッドなどNHL（アメリカのプロホッケーリーグ）で活躍する豪華メンバーが集結。金メダル獲得の最有力候補との期待が高まっている。

年俸がゆうに約220万ドル（約3億4700万円）を超えるプレーヤーたちが集う以上、待遇も別格だ。選手たちは、現地時間2月13日の初戦（チェコ戦）までの数日間を選手村で過ごした後に、5つ星ホテル（リッツカールトン）に移動。そこから大会終了まで滞在し続けるという。

同じくNHLのスター選手たちを招集しているアメリカ代表は、選手村での長期滞在を決断。ゆえにカナダ代表の判断には一部で批判が噴出。SNSでは「自分たちに自惚れている」「オリンピックでの経験を軽んじている」「これで負けたらシャレにならない」などの厳しい意見が渦巻いた。