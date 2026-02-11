アニメ『ドロヘドロ Season2』配信決定！新キービジュアル解禁、さらにキャストコメントも到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメ『ドロヘドロ Season2』が各配信プラットフォームにて、2026年4月1日(水)23：00より放送が決定した。そして新たにキービジュアルも公開された。

さらにカイマン役の高木渉をはじめとして出演キャストからSeason2配信に向けてのコメントも到着している。

◆カイマン CV：高木渉

ドロヘドロの新シリーズを楽しみに待っていてくださった皆さん、

お待たせいたしました！続編が始まりますよー。

いやぁ〜6年ぶりですよ。あの混沌の世界に再び浸れる。

あの仲間たちにまた会えると思うとこんなに嬉しいことはありません。

収録の初日はいろいろなことを思い返しながらテンション上がりました！

皆んな変わってないです。やっぱりどこかおかしな人たちです(笑)。あれ？覚えてない。

俺、収録に行ったよな……あれ？

それはまだ……混沌の中。

それが……ドロヘドロ!

◆ニカイドウ CV：近藤玲奈

待ちに待ったSeason2の配信！

私もドロヘドロファンとして本当に楽しみにしていました。

Season1の時と変わらず、Season2のアフレコ現場の空気感も本当に刺激的で楽しい現場で、またニカイドウ役としてこの場にいられることへの感謝の気持ちを噛み締めながら精一杯演じさせていただきました。

今回新たに登場するキャラクターも増え、雰囲気もガラッと変わっていると思います。

見逃せないシーンが多すぎて1話があっという間に終わってしまうくらい、のめり込んで観てしまいました。

とにかく早くみなさんに観ていただきたい気持ちでいっぱいです。

楽しみに待っていてください！

◆煙 CV：堀内賢雄

ドロヘドロ Season2、心待ちにしていました。

煙の個性を表現するのは、本当に役者冥利につきます。

他のキャラクターも全て魅力的です。

毎回楽しい収録でした。

Season2に入り、益々過激に、更に深く、深く楽しめます。

ファンの皆様も、完全にドロヘドロのもつ魅力から、抜けきれなくなること間違いなしです。

ワタシが演じる..煙にも……。

どうぞおたのしみに！

◆心 CV：細谷佳正

アニメ『ドロヘドロ』にて心の声を務めます、細谷佳正です。

アニメという表現方法で『ドロヘドロ』を作ったらこうなった…という感じと、無国籍な世界観がとても面白い作品です。

現実にはあり得ない世界観ながら、リアリティや生々しさを感じたり、爆発的なエネルギー溢れる描写もあって、アフレコしていてとても楽しく、やりがいを感じています。

日本はもちろん、世界中のJapanimationファンの皆さんにこの作品が届くことを楽しみにしています。

是非ご覧ください。

◆能井 CV：小林ゆう

アニメ『ドロヘドロ』season2決定、おめでとうございます！ずっと続編を願っておりましたので、制作決定のお話を伺った時は本当に嬉しかったです。素敵なドロヘドロの世界で、大好きな能井さんを再び演じる機会をいただくことができて感激でいっぱいです。ドロヘドロを応援してくださる皆様に心より感謝しております。能井さんと一緒に混沌の世界で生きることが楽しみでなりません。感謝の気持ちを力に変えて、パワフルに精一杯演じてまいります。皆様、放送をお楽しみにしていてくださいね。

◆藤田 CV：高梨謙吾

“藤田”の声を担当しております、高梨謙吾です！

再び藤田を演じられる事、非常に嬉しく思います！

そして何より、アニメ「ドロヘドロ」の続きが観られる事が非常に嬉しいです！

煙ファミリー最高の下っ端、心優しいヘタレ、とても仲間思いでお馴染みの藤田ですが、

Season2も「キャーーーーーーッッッ」と叫んだり、ある時は調子に乗ってみたり、

またある時は仲間の為に粉骨砕身の活躍を見せてくれると思うので、

是非とも彼の活躍を、そしてSeason2にご期待ください！

お楽しみに！！！

◆恵比寿 CV：富田美憂

Season1に引き続き恵比寿を演じさせていただきます、富田美憂です。

数年ぶりにドロヘドロの世界に帰って来られるとは…！！本当に嬉しいです！

恵比寿の暴れっぷりが何倍もパワーアップしております。アフレコでは毎回自分でも知らなかった自分の引き出しをたくさん開けていただいているような気持ちです。

1ファンとして画面で暴れ回るキャラクター達を楽しみにしています。Season2、一緒に楽しみましょう！

●作品情報

アニメ『ドロヘドロ Season2』

【放送情報】

2026年4月1日 (水) より毎週水曜日23：00〜全世界ほぼ同時配信

【あらすじ】

とびこめ！混乱の沼。

魔法によって顔をトカゲにされてしまった記憶喪失の男、カイマン。相棒のニカイドウとともに、本当の顔の手がかりを得ていく中で、謎に包まれていたそれぞれの過去が明かされていく…

煙ファミリーに追われるカイマンとニカイドウ、ボスの帰りを待ち望む十字目組織…混迷を極める対立により物語はさらなる混沌（カオス）の渦へと突き進む！

2000年から18年にわたり、唯一無二の世界観によって国内外で愛され続けた林田球の名作「ドロヘドロ」（全23巻）。

2020年にアニメ化を果たし、視聴者を混沌の渦に巻き込んだ本作が6年の歳月を経て、いよいよ新シーズン開幕！

TVアニメ「進撃の巨人」The Final Seasonの林祐一郎が再び監督を務め、アニメーション制作も「呪術廻戦」「ゾンビランドサガ」など

ハイクオリティで挑戦的な作品を数多く手掛けてきたMAPPAが制作を続投！

走れ十字目、古新聞の回収の時間だ

手も足もカナヅチも出せねぇが、ゲホオォッ

具の少な〜いオムライス、一丁上がりだ

まるで魔法使いみたいじゃないか

なんだこれ、墓だ。じゃあ掘り返さないと

うわ〜素敵な刺繍！ そりゃ風呂での溺死だよな

身体ン中にキノコが…って、お前、顔が…。

これらの要素が作り出すもの。

それはまだ……混沌の中。

それが……ドロヘドロ！

【CAST】

カイマン：高木渉

ニカイドウ：近藤玲奈

煙：堀内賢雄

心：細谷佳正

能井：小林ゆう

藤田：高梨謙吾

恵比寿：富田美憂

バウクス：江川央生

カスカベ：市来光弘

キクラゲ：鵜殿麻由

栗鼠：ソンド

丹波：稲田徹

ターキー：三木眞一郎

アス：郷田ほづみ

鳥太：勝杏里

ジョンソン：木村良平

13：梶裕貴

会川：木村昴

【STAFF】

原作：林田球「ドロヘドロ」（小学館「ゲッサン」刊）

監督：林祐一郎

シリーズ構成：瀬古浩司

キャラクターデザイン：岸友洋

世界観設計：木村真二

美術監督：杉浦美穂

色彩設計：大西慈

3DCGディレクター：野本郁紀

撮影監督：朴孝圭

編集：吉武将人

クリエイティブプロデューサー：淡輪雄介

音響監督：藤田亜紀子

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

制作：MAPPA

©2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会

