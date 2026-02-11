スカイラインはまだまだ続く！ 新型モデルはいつ登場する!?

2025年11月13日、日産が「スカイライン」の特別仕様車「400R Limited」の予約受付開始を発表した際、多くのファンが寂しさを感じたことでしょう。

400台限定という希少性や、メーカーからの「これがスカイラインの集大成」というメッセージなどから、これが現行型スカイラインの最終形態と受け止められたためです。

現行モデルのV37型スカイラインがデビューしたのは2014年のことでした。

自動車業界において10年という期間は極めて長く、その間に複数回のマイナーチェンジが実施され、手放し運転を実現する半自動運転技術「プロパイロット2.0」の搭載や、400馬力を発揮する高性能グレード「400R」の追加などにより、第一線での戦いを続けてきました。

とはいえ、プラットフォームの基本設計が古いという事実は否めません。

今回の限定モデルの登場により、伝説のスポーツセダンが終わりを迎えるのではないかと感じてしまうのも、当然のことといえます。

ところが、このような悲観的な予測は杞憂に終わる可能性が非常に高いのです。スカイラインの歴史がここで途切れることはありません。

それどころか、表には出ていないところで、想像を遥かに超える規模で「次世代モデル」への準備が着々と進行していました。

その確かな証拠は、日産が正式に公表した経営再建計画「Re：Nissan」に記されています。

2025年5月に発表されたこの戦略的ロードマップの中で、日産は車種構成の見直しとプラットフォームの集約による抜本的な効率化を明言しました。

そして重要なことに、そのリストには「新型スカイライン」という名称が明確に含まれていたのです。

これはメーカーによる実質的な継続宣言と解釈できるでしょう。

それでは、約束された次期型スカイラインは、具体的にどのようなクルマとして誕生するのでしょうか。

公開資料を詳しく分析すると、日産の強い決意が読み取れます。

同社は将来の製品を4つのカテゴリーに区分していますが、スカイラインが配置されたのは「HEARTBEAT（ハートビート）モデル」という特別な枠組みです。

そこに並ぶもう一台は「フェアレディZ」。すなわち、単純な移動手段や利益確保のための製品ではなく、企業のアイデンティティを表現し、見る人の“鼓動を速める”（ワクワク・ドキドキさせる）存在として位置づけられているのです。

次世代のプラットフォームを世界市場向けモデルと共用することで合理性を追求しつつ、走行性能や精神性といった本質的な要素については一切の妥協を排除する姿勢は健在。

現行フェアレディZがそうであるように、次期スカイラインも効率的な設計の中に熱狂的なこだわりを凝縮したマシンとなることは確実でしょう。

さらに、その具体的なイメージを想起させる物理的な手がかりも存在しています。

それが2024年春に披露されたコンセプトカー「インフィニティ ヴィジョンQE」です。

このモデルを単純な電動化技術の展示車両と見なすべきではありません。

美しいファストバックのフォルム、ロングノーズ・ショートデッキという伝統的なスポーツカーの黄金比率。これらの要素は、明らかに次期スカイラインのデザイン研究としての役割を担っています。

とりわけ注目に値するのは、長年のファンであれば瞬時に気づくであろう、リアフェンダー部分に描かれた独特のプレスラインです。

アメリカ車を思わせる華麗さを纏った3代目「ハコスカ」のトレードマークである「サーフィンライン(サーフライン)」を、現代的に再解釈した造形がインフィニティ ヴィジョンQEに刻まれています。

この事実から、電動化という新時代においても、日産が自社の輝かしい遺産を継承する意思を持っていることが明らかです。

動力源に関しては、シリーズハイブリッド方式の「e-POWER」が採用されるのか、それとも全固体電池技術を活用したBEV（バッテリーEV：電気自動車）になるのか、多様な予測が交わされています。

しかしながら、「技術の日産」を代表するスカイラインが、その時代における最新鋭の技術をまとって登場するのは、歴史的必然性があるといえるでしょう。

発売時期に関しては、Re：Nissanで掲げられた開発期間短縮目標（新規開発：約3年／改良開発：約2年半)というスケジュールを基準に考えると、最も早い場合で2026年末から2027年頃には詳細が公開される見込みです。

V37型のデビューから長い間隔が空くことになりますが、見方を変えれば、日産が不完全な状態で“スカイライン”という名前を使用することを拒んだ証拠ともいえるのです。

だからフェアレディZのように従来モデルをキャリーオーバーした大規模な部分改良ではなく、完全な新設計による全面刷新での登場を期待したいところ。

それこそが、経営再建を図る日産の「完全復活」の証しとなることでしょう。

さらに開発速度を加速させ、早期の完成を実現して欲しいものです。

※ ※ ※

多くのファンが待ち望む新型スカイラインの登場まで、もう少しの辛抱です。

日産からの素晴らしいサプライズに、大いに期待しましょう。