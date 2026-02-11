皮脂の分泌が少なく皮膚がデリケートな目元は、年齢サインが出やすいパーツ。スマホの見すぎや表情筋の緊張などで疲れが蓄積すると、老化はさらに加速します。目の周りの筋肉や神経にアプローチするセルフケアと、エイジング悩みに対応する目元用コスメの活用で、若々しく力強いまなざしを復活させて （撮影：小川 剛 イラスト：さとうあゆみ 取材・文・構成：片岡えり）

まなざし印象を変えるアイクリーム

乾きやすい目の周りをしっかり潤すアイクリームの使用を習慣にすると、シワっぽさが消えて、ふっくら明るく活力ある印象に。

「たるみが気になるならクリームを多めに取り、眼輪筋が広がる眉毛から頬骨のあたりまで広範囲に塗りましょう」

１：スキンパワー アイ プラスライン フィラー クリーム 15g ￥15,400（編集部調べ）／SK-II

根幹成分ピテラ（TM）とシャクヤクエキスでハリの土台を立て直し、クマル酸でダメージを防ぐ。潤いで満たしてシワを防ぎ、ふっくら柔らかく。

２：バイタルパーフェクション アドバンスアイクリーム〈 医薬部外品〉15g ￥11,000／SHISEIDO

レチノール誘導体で弾力ケア、美白有効成分で透明感を。独自成分とマッサージローラーで巡りを促し、目元をすっきり引き上げる。

３：FAS ザ ブラック リフト アイ クリーム 15g ￥16,500／シロク

京都産くぬぎ酵母エキスで衰えた眼輪筋の強化を狙い、シグネチャー成分である黒米発酵液と甘藻エキスでハリを。クマやまつ毛にもアプローチする。

４：エイジーセオリー ウルトラアイクリーム 15g ￥7,480／アクシージア

6種のペプチドとトリプルコラーゲン設計、さらにくすみやむくみをケアする植物成分も配合。なめらかに広がり、べたつかない使用感も心地いい。

シートマスクで集中ケア

目の下や目尻の乾燥小ジワには、余計な力を与えずに貼って置くだけのシートが効果的。

集中的に潤いと美容成分を閉じ込めて、アイロンをかけたように肌をストレッチします

１：センサイ CP エクストラ インテンシブ 10 ミニッツ R パッズ s 2枚入×10セット ￥15,070／カネボウ化粧品

伸縮性のある3層構造のシートが密着。ミルキィな美容液が浸透し、しっとりなめらかなハリ肌に。

２：LL フラッシュ アイ 1組2枚10セット ￥15,730／シャネル

浸透力の高い低分子ヒアルロン酸とハイテク繊維の組み合わせで、疲れてしぼんだ目の周りがふっくらピン！ 週2回、5分貼るだけで変化を即実感。

※記事内の商品価格はすべて税込です