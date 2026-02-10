最高の「猫じゃらし」が登場？

YouTubeチャンネル「Maine Coon Adventures」では、メインクーンがふわふわのしっぽで子猫と遊ぶ様子が配信され、動画のコメント欄には「とてもかわいらしい！」「しっぽに触りたくなる」の声が続出しました。

【画像5枚】「最高の猫じゃらし！」これが子猫をとりこにした“ふわふわしっぽ”です！

注目を集めたのは「A Kitten Just Can’t Resist a Big Fluffy Maine Coon Tail!」という動画。メインクーンが子猫と遊ぶため、タワーの上の段に移動するシーンから動画が始まります。

移動した場所で子猫を眺めると、メインクーンはしっぽをゆらゆらと揺らし始めました。「顔になにか触ったニャ」と子猫が振り返ると、目の前には大きなしっぽが。子猫は手を伸ばし、一生懸命しっぽを追いかけます。

子猫に合わせて「ほらほら、捕まえてみるニャ」としっぽを動かすメインクーン。夢中になってしっぽを追いかける子猫を見て大満足の様子です。

しかし、子猫はすぐに飽きたのか、しっぽから目をそらし、丸くなって休憩モードに。メインクーンが「もうおしまいか」と、残念そうな顔を見せたところで動画は終了します。

動画を見た視聴者からは、「2匹の距離感がいとおしい」「切ない顔のメインクーンをなでてあげたい」との声が寄せられています。2匹のほのぼのとした交流を、ぜひチェックしてみてください。