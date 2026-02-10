神戸vsFCソウル スタメン発表
[2.10 ACLEリーグステージ第7節](ノエスタ)
※19:00開始
主審:ムハンマド・ナサルディン
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 16 カエターノ
DF 20 ジエゴ
DF 24 酒井高徳
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 5 郷家友太
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
FW 11 武藤嘉紀
FW 13 佐々木大樹
控え
GK 1 前川黛也
DF 23 広瀬陸斗
DF 31 岩波拓也
DF 4 山川哲史
DF 41 永戸勝也
DF 43 山田海斗
MF 18 井出遥也
MF 25 鍬先祐弥
MF 52 濱崎健斗
MF 88 乾貴士
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 35 冨永虹七
監督
ミヒャエル・スキッベ
[FCソウル]
先発
GK 99 ク・ソンユン
DF 6 フルボイェ・バベツ
DF 16 チェ・ジュン
DF 22 キム・ジンス
DF 96 フアン・アントニオ・ロス
MF 7 チョン・スンウォン
MF 20 イ・ハンド
MF 34 ソン・ミンギュ
MF 43 ソン・ジョンボム
FW 17 レオナルド・ルイス
FW 70 アンデルソン・オリベイラ
控え
GK 31 カン・ヒョンム
DF 30 アン・ジェミン
DF 36 キム・ジウォン
DF 40 パク・ソンフン
DF 44 ハム・ソンウ
DF 63 パク・スイル
MF 41 ファン・ドユン
MF 8 イ・スンモ
MF 88 パク・チャンハンギョル
FW 27 ムン・ソンミン
FW 32 パトリク・クリマラ
FW 9 チョ・ヨンウク
監督
キム・ギドン
