この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【高温速報】春のような暖かさはいつから？15日頃ピーク、北海道から奄美で「かなりの高温」予想 気象庁が早期天候情報

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で動画「【早期天候情報】15日頃ピーク 北海道～奄美「かなりの高温」」を公開。気象庁が2月9日に発表した「高温に関する早期天候情報」に基づき、2月15日頃から全国の広い範囲で季節外れの暖かさとなる見込みだと解説した。



今回発表された情報によると、2月15日頃から北海道、東北、関東甲信、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州南部、奄美地方にかけての広い範囲で、5日間平均気温が平年より「かなり高い」確率が30%以上と予測されている。特に近畿や四国では平年差が+2.7℃以上、九州南部や奄美では+3.1℃以上になるなど、顕著な高温が予想される。



松浦氏は、この高温の主な要因として、日本の上空を流れる偏西風が北へ大きく蛇行し、「西谷」と呼ばれる気圧配置になることを挙げた。この気圧配置になると、南西から暖かい空気が流れ込みやすくなる。さらに、「シベリアに（上空の）低気圧があるということは、地上のシベリア高気圧の勢力が弱まります」と述べ、冬型の気圧配置が弱まることも高温を後押しすると分析した。



動画では各都市の予想気温も示され、15日の最高気温は東京で18℃、大阪で17℃、福岡で18℃など、4月上旬から中旬並みの暖かさとなる見込みだ。札幌でも8℃まで上がると予想されている。この急激な気温上昇により、積雪の多い地域ではなだれや落雪の危険性が高まるほか、花粉の飛散が一気に進む可能性があるため、注意が必要である。



ただし、この暖かさは長くは続かない見通しだ。松浦氏は、15日頃をピークに気温は下降に転じ、週明けには寒気が流れ込んで平年並みに戻る地域が多いと予測。特に北陸や内陸部では気温差が大きくなるため、体調管理に十分注意するよう呼びかけている。