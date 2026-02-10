この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らないロックとパンクの違いとは？「魂を売った」と言われるバンドに共通する“ある変化”

ロックバンド「QOOLAND」のギターボーカル・平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「【禁断の話題:ジャンル】何が違うの？『魂売った。ロックじゃない』って言う奴、だいたいコレ」と題した動画を公開。音楽ジャンルにおける「ロック」と「パンク」の境界線について、その本質を解説した。



動画の冒頭で平井氏は、音楽ジャンルの線引きは「ものすごいセンシティブな問題になる」と前置きし、特に混同されがちなロックとパンクの違いについて持論を展開した。氏によると、その違いはサウンドだけでなく、むしろ「精神性」に大きく依存するという。



平井氏は、パンクの本質を「反体制」というキーワードで説明する。「資本主義」を例に挙げ、「お金が強い」という社会システムに対し、「いや、やっぱ皆平等にするべきであるし」とカウンターを当てるような思想がパンク的であると語った。つまり、大きな組織や権力といった体制に対し、「俺は違うと思うで！」と異を唱える精神性がパンクの根底にあるというのだ。



一方、楽曲性においては、パンクは「ビートが速い」「シンプルな構成」「曲が短い」といった特徴があるのに対し、ロックはスタジアムで大合唱が起こるような壮大なスケール感を持つ曲も多いと分析。活動規模の面でも、パンクがライブハウスを中心としたカルチャーであるのに対し、ロックはより大きなステージを目指す傾向にあるとした。



また、バンドが音楽性を変化させた際に「魂を売った」と批判される現象にも言及。パンクバンドだったGreen Dayが壮大なロックオペラ『American Idiot』を発表したり、メタルバンドのMETALLICAがオルタナティブロックに接近した際にファンから批判されたりした例を挙げた。これは、音楽ジャンルの変化が、リスナーがバンドに抱く思想や信条からの「裏切り」と捉えられることがあるためだと解説した。



音楽のジャンル分けは、単なるサウンドの分類ではなく、その背景にあるアーティストの思想や時代性、さらにはリスナーの解釈までもが複雑に絡み合ったものであることがわかる。「ジャンルの話は打ち上げでやるのはご法度」という平井氏の言葉は、その議論の根深さを物語っている。