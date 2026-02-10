ドコモは、京セラ製のAndroidスマートフォン「DIGNO SX5 KC-S306」を3月下旬以降に発売する。全国のドコモ取扱店で販売され、法人向けのほか個人ユーザーも購入できる。

メモリーは8GBを搭載し、ストレージの一部をメモリとして活用する仮想メモリ機能にも対応する。OSは最大4回のバージョンアップが予定され、セキュリティパッチの更新は発売から最長5年間提供される。

米国国防総省の調達規格であるMIL規格20項目に準拠するほか、京セラ独自のタンブル落下試験をクリアしている。防水・防塵性能に加え、泡ハンドソープでの洗浄やアルコール除菌にも対応した設計が採用された。水回りでの使用を考慮し、USB端子への水滴による劣化を抑える自動検出設定のオフ機能も備える。

操作面では、軍手やグローブを装着した状態で操作できる「グローブタッチ」や、画面が濡れていても反応する「ウェットタッチ」に対応する。側面には「ダイレクトボタン」が配置され、あらかじめ設定したアプリの起動や着信応答を即座に行える。

ビジネスシーンでの利用を想定した電話機能が充実しており、段階的に着信音を大きくする「ステップアップ着信」や、通話終了後に直前の内容を録音できる「通話後録音」を搭載する。

バッテリーは、最大33Wの急速充電に対応。電池内部に安全層を追加した衝撃に強い設計が採用され、充電時の負荷を軽減して寿命を延ばす「バッテリーケアモード」も利用できる。

移動中の通信安定性を高めるため、周囲のWi-Fi環境を学習してスムーズな切り替えを支援するローミングアシスト機能を搭載。また、端末の不具合を自身でチェックできる「デバイス故障診断」アプリにより、トラブル時の早期発見が図られている。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約74×156×9.9mm 重さ 約185g ディスプレイ 6.1インチ TFT液晶 チップセット MediaTek Dimensity 6400 OS Android 16 バッテリー 4500mAh、33W急速充電対応 アウトカメラ 約5000万画素 CMOS インカメラ 約800万画素 CMOS メモリー／ストレージ 8GB／128GB、microSDXC（最大2TB）対応 SIM nanoSIM＋eSIM 5G n1/n3/n28/n41/n77/n78/n79 LTE B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B18/B19/B28/B38/B39/B41/B42 Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth Ver.6.0 耐衝撃/防水/防塵 耐衝撃（MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IV）/防水（IPX5/IPX8/IPX9）/防塵（IP6X） NFC 対応 FeliCa 対応