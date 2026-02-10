¥±¥ó¥³¥Ð¡¢¾®Æ½¡¢ÅÄÃæ¡Ä¤Ê¤¼¡ÖÆÈ¿È·Ý¿Í¡×¤¬¼¡¡¹·ëº§¡©¡¡¡ÖÇËÅ·¹Ó¤ÊÀ¸¤Êý¡×¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤³¦¤Îº£
Ä¹ÃË¤âÃÂÀ¸
¡¡1·î31Æü¡¢·Ý¿Í¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤¬¡Ö¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤Î½ÅÂçÈ¯É½¡ª¡×¡ÊCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥í¥±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü¤ÎÌó4ÆüÁ°¤ËÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¥é¥ê¡¼±óÅÄ/¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥·¥å¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÉ×ÉØ¤ä¤ó¡×¡Ä¥±¥ó¥³¥Ð¤ÎÆ±´ü¤¬¸ø³«¤·¤¿¡È¥Ó¥¸¥Û¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿·ëº§Êó¹ð¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ª¡¢·ëº§Áê¼ê¤ÎÊý¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï°ìÈÌ½÷À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å»ä¡¢¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤¬µ¯¤³¤¹¤Ç¤¢¤í¤¦¿ôÂ¿¤Î½÷ÀÌäÂê¡¢¤ª¤è¤Ó¿ô¡¹¤ÎÉÔÄç¹Ô°Ù¤òÊóÆ»¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢½Å¤Í½Å¤Í¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈà¤é¤·¤¤É½¸½¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÈ¿È¤ò´Ó¤¤¤Æ¡ÖÆÈ¿È·Ý¿Í¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Î¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¤È¡¢·Ý¿Í¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Î¤¢¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÊÑ¼Á¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê²¼¥Í¥¿¤È¥µ¥Ö¥«¥ëÅª¤ÊÃÎ¼±¤òÉð´ï¤Ë¤·¤¿¡Ö¼«Í³¿Í¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄ¹¤¯°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÆÈ¿È·Ý¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï1¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÃ¯¤Ç¤â·ëº§¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔÊ¸Î§¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¡¢½÷À´Ø·¸¤Î¼ºÇÔÃÌ¤ä¡¢·ëº§¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¸ì¤ë¡Ö·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤ÃË¡×¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢²¬Â¼Î´»Ë¡¢¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤Ê¤É¤Ï¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À®Î©¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ëº§´Ñ¤ä²ÈÂ²´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¡¢¡Ö·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¾Ð¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬»þÂåÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤â¤¢¤ë¡£·ëº§¤·¤Ê¤¤¿Í¤Î³ä¹ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾Ð¤¤¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤¹¤ëÉ¬Á³À¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼öÇû¤«¤é²òÊü
¡¡¤Þ¤¿¡¢·Ý¿Í¤¬³èÌö¤¹¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë·Ý¿Í¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï40¡Á50Âå¤ÎÃæÇ¯·Ý¿Í¤¬Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬ÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¯»Å»ö¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢À¸³è¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤à¤·¤í²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬°ÂÄê¤·¤¿³èÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¶Ó¸ñ¤ÎÄ¹Ã«Àî²íµª¡¢¥Ð¥¤¤¤ó¤°¤Î¾®Æ½±ÑÆó¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤ÎÅÄÃæÂî»Ö¤Ê¤É¡¢ÆÈ¿È¥¥ã¥é¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¤¬¼¡¡¹¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·Ý¿Í¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤¬¡ÖÇËÅ·¹Ó¤ÊÀ¸¤Êý¡×¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Î¤ª¾Ð¤¤³¦¤ä·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¡¢»äÀ¸³è¤òÀÚ¤êÇä¤ê¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£YouTube¤äÇÛ¿®¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥¿¥ì¥ó¥È¤âÂ¸ºß¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆü¾ïÅª¤ÊÉôÊ¬¤ò¤¢¤ì¤³¤ìÁ§º÷¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÆÈ¿È¤«¡¢´ûº§¤«¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤ÊÂ°À¤À¤±¤Ç¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À®Î©¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£¤Î»þÂå¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¤Î¤¿¤á¤ËÆÈ¿È¤ò´Ó¤¯¡×¤È¤¤¤¦¼öÇû¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢·Ý¿Í¤Ï·Ý¿Í¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡£¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÉã¿Æ¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤¾Ð¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Êý¤â¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥é¥ê¡¼±óÅÄ¡Ê¤é¤ê¡¼¡¦¤È¤ª¤À¡Ë
1979Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢ºî²È¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¤ª¾Ð¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¡¢¼¹É®¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¥à¥Ã¥¯¡Ø¥³¥á½Ü¡Ù¡Ê¥¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò¡Ë¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ø¥¤¥í¥â¥ó¥¬¡¼¥ë¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¿À®¤ª¾Ð¤¤»Ë¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼·È½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤Î½ª¤ï¤ê ¡Ò¥Ý¥¹¥ÈÊ¿À®¡Ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÏÀ¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤ª¾Ð¤¤À¤ÂåÏÀ ¥É¥ê¥Õ¤«¤éÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È¤ª¾Ð¤¤¤È¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
