¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯·è»»¡¢µÜÀî¼ÒÄ¹¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï9Æü¡¢2026Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8.0¡óÁý¤Î5Ãû1953²¯9900Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±7.6¡óÁý¤Î8841²¯4400Ëü±ß¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î½êÍ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë»ÍÈ¾´üÍø±×¤ÏÆ±11.2¡óÁý¤Î4855²¯2300Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Áý¼ýÁý±×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµÜÀî½á°ì¼ÒÄ¹
Á´»ö¶ÈÎÎ°è¤ÇÁý¼ý¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï½ã¸º¤â¡Ö¼Á¡×½Å»ë¤Ë
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤ÇÁý¼ý¤òÃ£À®¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¢¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥·¥ç¥ó¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¸þ¤±¤Î4¤Ä¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤ÇÁý±×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó·ÀÌó¿ô¤Ï3196Ëü·ï¡£Á°Ç¯Æ±´ü¤Î3127Ëü·ï¤«¤é70Ëü·ï¤Û¤É¤ÎÁý²Ã¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ä¾¶á3¥«·î¤Ç¤Ï10Ëü·ï¤Û¤É¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ã»´ü·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´ü¥æー¥¶ー¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµÜÀî½á°ì¼ÒÄ¹¤Ï¡¢½ãÁý¿ô¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áý¼ýÁý±×¤Ë¤Î¤ß½¸Ãæ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÍè´ü¤Ï¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯1²ó¡Ê¼ÒÆâ¤Î¹Í¤¨¤ò¡ËÂç²þÂ¤¤·¤ÆÇ¿¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÈÎÇäÊýË¡¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÃ¼Ëö¤Î³ä°ú¤Ç¶¥¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï³¤³°¥Ù¥ó¥Àー¤À¤±¡£°ìÄê¤Îµ¬À©¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¤Û¤«¡ÖµÄÏÀ¤ÎÃæ¿´¤Ï¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¥æー¥¶ー¡ÊÃ»´ü²òÌó¼Ô¡Ë¡£Ã»´ü²òÌó¼Ô¤Ë¤Ð¤«¤ê»ñ¶â¤¬Î®¤ì¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤¬¿Ê¤á¤ëÄ¹´ü¥æー¥¶ー¤ÎÍ¥¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¬À©¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤é¡¢Áá´ü¤ËÀ©ÅÙ²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ä¹´ü³ä¤Î¤Û¤¦¤¬¥æー¥¶ー¤È¤·¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡ÖKDDI¤äNTT¥É¥³¥â¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Þ¤À²òÌóÎ¨¤Ï¹â¤¤¡£¥É¥³¥â¡Ê¤Î²òÌóÎ¨¡Ë¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦²þ³×¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤Î´ðÈ×¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦EC»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¹¥¯¥ë¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Ë¤è¤êÁ°Ç¯Æ±´üÈæ636²¯±ß¤Î¸º¼ý¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï1¡ó¤ÎÁý¼ý¤òÃ£À®¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»ö¶È¤Î¤¦¤Á¡¢PayPay¤ÏÏ¢·ë·èºÑ¼è°·¹â¤¬14Ãû3000²¯±ß¤ÈÁ°Ç¯Æ±´üÈæ24¡óÁý¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤ò½¾Íè¤Î6Ãû7000²¯±ß¤«¤é6Ãû9500²¯±ß¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò1Ãû±ß¤«¤é1Ãû200²¯±ß¤Ø¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î½êÍ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´üÍø±×¤ò5400²¯±ß¤«¤é5430²¯±ß¤Ø¤È¤½¤ì¤¾¤ì°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ËËÜ¹ø
¡¡AI´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢¡ÖBrain DataCenter¡×¤Ë¡ÖInfrinia AI Cloud OS¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£GPU¤Î·×»»´ðÈ×¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¡¢³«È¯¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Â¦¤Î³Ø½¬´Ä¶¤ä¿äÏÀ´Ä¶¤ò¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¼ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ä¥°ー¥°¥ë¤Ê¤É¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ï¥¤¥Ñー¥¹¥±ー¥éー¤Ê¤É¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£µÜÀî¼ÒÄ¹¤Ï³¤³°¿Ê½Ð¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤È¸ì¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢¿äÏÀ¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎÀ¸À®AI¤Î³Ø½¬¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëGPUÍøÍÑ¤Î¼ûÍ×¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡µÜÀî¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö³¤³°¤Î»ö¶È¼Ô¤ÈÀï¤¨¤ë¥½¥Ö¥ê¥ó¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯´ðÈ×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ä¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥É¥³¥â¤Ï¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë
¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢ÉÊ¼ÁÌÌ¤Ç¶ìÀï¤¬Â³¤¯¥É¥³¥â¤¬¡¢3ÇÜ¤Ë¤Þ¤Ç´ðÃÏ¶É¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÜÀî¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤ÉÂ¾¼Ò¤ÎÉÊ¼Á¤Ë¡ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÍ½¸«¤¹¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¤ÎÄ´À°¤ä¤É¤Î¼þÇÈ¿ô¤Ç¤É¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò±¿¤Ö¤«¤Ï¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤è¤ë¡£²æ¡¹¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï5G SA¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£µÜÀî¼ÒÄ¹¤Ï¡¢Åö½é¤Ï5G³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤â¤Ã¤È¹¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤ÇÍ½»»¾åÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÃÙ¤ì¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖSA¤òÁá¤¯Å¸³«¤·¤Æ´ë¶È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä6G¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤òµÞ¤¤¤Ç¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¸ÇÄê²óÀþ¡¢ÀßÈ÷¶¦ÍÑ¤Ç¸úÎ¨²½¤Ø
¡¡µÜÀî¼ÒÄ¹¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤ËÀè¤À¤Ã¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¥½¥Ëー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊSNC¡Ë¤È¤Î¹çÊÛ´ë¶È¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ç¤Ïº£¸å¡¢NTT¶É¼ËÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀßÈ÷¤ò¿·²ñ¼Ò¤ÇÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Î¾¼Ò¤ÇÀßÈ÷¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅê»ñ¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¤Ç¡¢NTT¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤â¶¦Æ±¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1²óÀþ¤¢¤¿¤ê¤Î¼ýÍÆ¸úÎ¨¤ò¤¢¤²¤Æ¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢µÜÀî¼ÒÄ¹¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¶¥Áè¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀßÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï5G JAPAN¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¹½ÁÛ¤Ç¸úÎ¨²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ë¤ÏAIÉáµÚ¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÁýÂç¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢5G¤È¸÷²óÀþ¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖNTT¤ÈKDDI¤Ë²Ã¤¨¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¥½¥Ëー¤ÎÏ¢¹ç¤¬Âè3¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£
CFO¤ÎÆ£¸¶»á¤¬ÂàÇ¤
¡¡22Ç¯¤ËÅÏ¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎCFO¡ÊºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤òÌ³¤á¤¿Æ£¸¶ÏÂÉ§»á¤¬¤½¤ÎÌò¿¦¤òÂàÇ¤¤·¡¢4·î¤«¤é¸½ ¼¹¹ÔÌò°÷ ºâÌ³Åý³ç¤Î½©»³½¤»á¤¬CFO¤ËÃåÇ¤¤¹¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ CFO¤ÎÆ£¸¶ÏÂÉ§»á
¡¡Æ£¸¶»á¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬1000²¯±ß¤Û¤É¤ÎÀÖ»ú¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿CFO½¢Ç¤Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡Öº£´ü¤Ï1Ãû±ß¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¸½Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤Ë»þ²ÁÁí³Û10Ãû±ß¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼Áµ¿±þÅú
――¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Ï¶¥Áè´Ä¶¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î1000Ëü·ÀÌóÆÍÇË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
µÜÀî¼ÒÄ¹
¡¡¶¥Áè´Ä¶¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Î¼êË¡¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¡¢ÂçÎÌ¿½¤·¹þ¤ß¤äÃ»´ü²òÌó¡Ê¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥æー¥¶ー¤ÎÂÐ±þ¤ò¹©É×¤·¤¿¤¿¤á¡¢³ÍÆÀ¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÈ¾Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Ë²òÌóÎ¨¤Î²þÁ±¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÁÛÄêÄÌ¤ê¤ÎÆ°¤¤Ç¤¹¡£Â¾¼Ò¤ÎÆ°¤¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿·µ¬³ÍÆÀ¤Ë¶¯¤¤³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬¾¯¤·È´¤±¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î1000Ëü·ÀÌóÆÍÇË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤µ¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢4¥¥ã¥ê¥¢ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¶¯¿Ù²½¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥íー¥ß¥ó¥°¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――Ã¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áá´üÊÖµÑ¤Ë¤è¤ë¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤Þ¤¿¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Ç¤ÎÃ¼Ëö³ä°úµ¬À©¤Î¸«Ä¾¤·µÄÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÀî¼ÒÄ¹
¡¡Ã¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¼Ëö³ä°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²áÅÙ¤Ê¶¥Áè¤Ï³¤³°¥Ù¥ó¥Àー¤¬ÆÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÄê¤Îµ¬À©¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡µÄÏÀ¤ÎÃæ¿´¤Ï¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¥æー¥¶ー¡£²æ¡¹¤Î»ñ¶â¤¬¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¥æー¥¶ー¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È9·î¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¬À©¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤¯À©ÅÙ²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÄ¹´ü³ä¤Î¤Û¤¦¤¬¥æー¥¶ーÌÜÀþ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¿·µ¬»²Æþ»ö¶È¼Ô¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¬À©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¶È¼ÔÌÜÀþ¥ª¥ó¥êー¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥æー¥¶ーÌÜÀþ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤ÈÄ¹¤¯»È¤Ã¤Æ²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥É¥³¥â¤¬2026Ç¯ÅÙ½éÆ¬¤«¤é±ÒÀ±¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄ¾ÀÜÄÌ¿®¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡©¡¡±ÒÀ±ÄÌ¿®¤Ç¤Îº¹ÊÌ²½¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¡©
µÜÀî¼ÒÄ¹
¡¡¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Ë¤Ï¡Ä¡£º¹ÊÌ²½¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍýÁÛ¤ÏÆüËÜÀ½¤Î±ÒÀ±¤ÇÆüËÜ¤ÎÄÌ¿®´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÂ¾¼Ò¤È¤Î¡Ë¥µー¥Ó¥¹¤Ëº¹Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç·ê¤òËä¤á¤ëÂÐ±þ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥¤¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥É¥³¥â¤Î3G½ªÎ»¤ËÈ¼¤¦¥æー¥¶ー³ÍÆÀ¶¥Áè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã¼ËöÃÍ°ú¤¤Ê¤É¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÀî¼ÒÄ¹
¡¡3G¤«¤é¤Î°Ü¹Ô¥æー¥¶ー¤Ï¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¥æー¥¶ー¤È¤Ï¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³ÍÆÀ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£