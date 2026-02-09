¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×30¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«¡ª ¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¤µ¤ó¤¬¡Ö¥×¥ê¥ó¤Î¤¦¤¿¡×¤ò²Î¤¦³ÆÊ¬Ìî¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬¿ä¤·¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¸ì¤ë
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï2·î9Æü¡¢RPG¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Î30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¡ÖWhat¡Çs Your Favorite?¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¡ÖNFL¡×¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ü¥¦¥ë¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£²Î¼ê¤Î¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¤µ¤ó¡¢K-Pop¥°¥ëー¥×¡ÖBLACKPINK¡×¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¸¥¹¤µ¤ó¡¢FC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê½êÂ°¤Î¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ëÁª¼ê¡¢¥ìー¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ìー¥ëÁª¼ê¤Ê¤É¡¢ÃøÌ¾¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È12¥ª¥¯¥¿ー¥Ö¤Î²»°è¡É¤ò»ý¤Ä¥×¥ê¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥×¥ê¥ó¤Î¤¦¤¿¡×¤ò²Î¤¦ÍÍ»Ò¤âÈäÏª¡£º£²ó¤Î±ÇÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³¤³°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖPokemon 30¡×¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡Ú¸ø¼°¡ÛWhat¡Çs Your Favorite? ÆÃÊÌ±ÇÁü¡¡¥¥ß¤Î¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©¡Û
²Î¼ê¤Î¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¤µ¤ó¡Ê¿ä¤·¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¥×¥ê¥ó¡Ë
¡ÖBLACKPINK¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¥¸¥¹¤µ¤ó¡Ê¿ä¤·¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¥¤ー¥Ö¥¤¡Ë
¡ÖFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡×½êÂ°¤Î¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ëÁª¼ê¡Ê¿ä¤·¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¥¸¥¬¥ë¥Ç¡Ë
¥é¥Ã¥Ñー¤Î¥ä¥ó¥°¡¦¥ß¥³¤µ¤ó¡Ê¿ä¤·¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¥²¥ó¥¬ー¡Ë
¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥È¥ì¥Ðー¡¦¥Î¥¢¤µ¤ó¡Ê¿ä¤·¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¥³¥À¥Ã¥¯¡Ë
F1¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ìー¥ëÁª¼ê¡Ê¿ä¤·¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¥¦¥¤¥ó¥Ç¥£¡Ë
½÷Í¥¤Î¥Þ¥¤¥È¥ì¥¤¡¦¥é¥Þ¥¯¥ê¥·¥å¥Ê¥ó¤µ¤ó¡Ê¿ä¤·¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¥ì¥ó¥È¥éー¡Ë
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.