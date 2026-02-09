BLACKPINK・LISAアルティミューン新グローバルアンバサダーに就任！3部構成の動画公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BLACKPINKのLISAが、“アルティミューン”の新グローバルアンバサダーに就任。

LISAが彼女のスキンケアの旅と情熱を共有する3部構成のフィルムが公開された。

■「私にとって美しさとは、成長し、自信を持ち、そして自分自身のベストな姿へと進化していくこと」（LISA）

SHISEIDOが、2月9日からLISAをアルティミューンシリーズのグローバルアンバサダーに起用した新キャンペーン「FAST. SLOW. FREE.」を開始。

ポップミュージック界のスターであり、女優、そしてダンサーとして、グローバルに活躍するLISAは、力強い パフォーマンスと本物のアーティストとしての姿勢が、世界中から高い評価を受けている。常に成長し進化し続けようとする彼女の揺るぎない姿勢は、ファンに最高のものを届けたいという強い思いの表れであり、SHISEIDOのコアバリューとも完全に一致するもの。彼女の輝くような美しい肌は、アルティミューンが目指す内側から輝く肌を体現している。

「FAST. SLOW. FREE.」キャンペーンは、2月9日から、SHISEIDOの公式InstagramとXアカウントで公開。LISAが彼女のスキンケアの旅と情熱を共有する3部構成のフィルムで、彼女の個人的なビューティールーティンやファンへのメッセージなどを含む独占コンテンツとなっている。

