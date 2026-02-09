フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。米国と順位点同点の首位タイで迎えた最終種目の男子フリーで、佐藤駿（エームサービス・明大）は自己ベスト194.86点をマークしたが、200.03点のイリア・マリニンに及ばなかった。米国が金メダル。ファンからは採点を含め、様々な反応があがった。

米国に5点リードを許して迎えた団体最終日。ペアのフリーで三浦璃来・木原龍一組、女子フリーで坂本花織がともに1位。同点に追いついて、男子フリーの佐藤に命運は託された。

1つ前に滑ったマリニンが200.03点をマーク。佐藤は194.02点のフリー自己ベスト更新を求められる中で、最終滑走として初めて夢舞台のリンクに立った。

フリー「火の鳥」に乗って冒頭に鮮やかに4回転ルッツに成功。その後もジャンプを次々に決めてノーミスの好演を披露し、194.86点と自己ベストを更新した。ガッツポーズを見せたが、マリニンには及ばず、キス＆クライで号泣した。

熾烈な金メダル争いで、X上には「駿くん自己ベストって…心臓強すぎ！」「あと一歩…採点でるまではマジでいけたと思ってたよ…」「スコアうんぬんより、みんな素晴らしい演技で、観ていてとても楽しかった」と、日本チームを称える声が相次いだ。

一方で「PCSもっとくれよー。マリニンの下は納得できん」「え、これでマリニンに勝てないの意味わからん……」「点数渋くない？」「マリニン超えあるかと思ったんだけど残念！！」「納得しかねる採点」「完璧な演技したのになんで2位」などと、採点に疑問を呈す声も少なくなかった。

ミスがあったとはいえ、数々の4回転ジャンプを操るマリニンを称える意見も多く「自己ベストだがミスもあったマリニンに及ばないのか」「自己ベストでもマリニンに届かないのかあすげえなマリニン…」「マリニンのフリーに敵わないのは仕方ない」「マリニン選手が化物過ぎた！」との投稿も多かった。

前日の男子ショートプログラムでは同学年の鍵山優真が完璧な演技で1位。ハイスコアに頭を抱えて驚きと喜びを表現していた22歳が、懸命の演技で団体を締めくくり、日本は銀メダルを獲得した。



（THE ANSWER編集部）