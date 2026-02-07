▽アイスホッケー女子１次リーグＢ組 ドイツ５―２日本

１次リーグ（Ｌ）Ｂ組で、４大会連続出場のアイスホッケー女子日本代表「スマイル・ジャパン」（世界ランク８位）は、ドイツ（同９位）との第２戦で２―５で敗れ、開幕２連勝はならなかった。序盤から体格差があり、スピードも備える相手に押されペースを握れず。第２ピリオドでは２２秒間に連続得点を奪ったが巻き返せなかった。第３戦は９日に地元イタリア（同１８位）と対戦する。

白星発進の勢いがわずか１日で止まった。フランスとの初戦を３―２と勝利したスマイルジャパンだったが、この日は世界ランクで拮抗（きっこう）するドイツに完敗。２大会連続１次Ｌ突破への大一番を落とした。後半に意地の２点を奪い返したが、逆転するには時間もなく、小池詩織主将（３２）は「最初に３失点してしまったことが敗因」と悔しがった。

序盤にペースを握れなかった。わずか４４秒で相手のゴールが決まり、嫌なムードが漂った。その後も流れはドイツに傾き、第１ピリオドを０―３と大きなリードを許した。ほぼ満員の会場はドイツの応援団が多く、雰囲気にも飲まれたようだった。

０―５で迎えた３６分４５秒にＦＷの三浦芽依（２７）が、ようやくネットを揺らした。人数が多いパワープレーを生かし、この日初めてリンクに嵐の「Ｏｈ Ｙｅａｈ！」が響き渡った。得点者のアナウンスがされている中、点取り屋の輪島夢叶（ゆめか、２３）が相手ディフェンスに挟まれながら、正面から今大会初得点。わずか２２秒間で立て続けに「Ｏｈ Ｙｅａｈ！」が流れ、スタンドでは大きく日の丸が揺れたが、逆転はならなかった。

２年前の世界選手権では相手の堅守に苦しみ１―４で敗戦した。今大会直前、１月末の練習試合では延長の末に３―２で競り勝っていただけに、「輪島は「大舞台でこういう結果になってしまったのは、自分たちの準備不足」と反省点を口にした。日本初のメダル獲得を目指す今大会。まずは準々決勝進出へ、小池は「守備が重要になる。反省を共有しながら次に臨みたい」と２連勝へ切り替えた。（富張 萌黄）