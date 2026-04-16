マドンナが、通算15作目のオリジナルアルバム『CONFESSIONS II（コンフェッションズII）』を7月3日にリリースする。 （関連：全米1位を獲得した最新作『マダムX』から紐解く、マドンナの“闘い続ける姿勢”） 同情報は、4月15日（日本時間）に自身のSNSで発表されたもの。前作『Madame X』（2019年）以来約7年ぶりとなる今作は、2005年にリリースされた『Confessions on a Dance Floor（コンフェッションズ・オ