「水着!?」aespa・ウィンター、突然のスイムウェアSHOTにファン騒然！色香漂う姿に釘付け

aespa（エスパ）のウィンターが、圧巻の美貌を披露し、ファンの視線を釘付けにしている。

2月6日、ウィンターは自身のインスタグラムを更新。絵文字とともに、写真を投稿した。

【写真】ウィンター、濡れた“スイムウェア姿”

公開された写真の中で、ウィンターはヨットの上でリラックスしたひとときを過ごしている。純白のワンショルダートップスにレースのスカートを合わせたスタイリングでは、美しい肩のラインを大胆に露出。華奢なシルエットと優雅で清楚な佇まいが相まって、見る者を魅了した。

また、別の写真ではそれまでの雰囲気とは一変し、チェック柄のスイムウェアに深いブルーのトップスをルーズに羽織った姿を見せている。肩をのぞかせたアンニュイな着こなしは、カジュアルながらもどこか大人の色香を感じさせ、ファンを虜にした。

この投稿に対し、ファンからは「女神…」「かわいい」「なんで人魚が船に乗っているの？」「水着!?」「息止まる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ウィンターInstagram）

なお、ウィンターが所属するaespaは、4月11・12日に京セラドーム大阪、25・26日に東京ドームにて初のドームツアー「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」を開催する予定だ。

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。