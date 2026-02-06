この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」が公開した動画『「儲かる会社」と「儲からない会社」を分ける考え方とは？』では、なぜ同じように事業を続けていても成果に差が生まれるのか、その思考の分岐点が語られている。動画の軸となるのは、マーケティング侍・小山 竜央氏の著書「たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全」第5章で示されている「強烈な差別化は業界ナンバーワンへの近道」という考え方であり、脱・税理士の菅原氏自身の経験と重ね合わせながら整理されていく。



菅原氏が繰り返し強調するのは、「何をするか」以前に「どこまで絞れているか」である。多くの会社が成果を出せない背景には、強みを広く見せようとするあまり、結局は何者でもなくなってしまう構造がある。事業のコンセプトとは、他との違いを一言で説明できる状態を指すが、広げ過ぎた結果、誰の記憶にも残らない位置にとどまってしまう例は少なくない。自身のチャンネルでも、税理士という堅いイメージにあえて「脱・税理士」という逆方向の印象を重ねた点こそが、最初の差別化だったと振り返る。



絞り方の具体例として挙げられるのが、「人」「ジャンル」「地域」という3つの軸である。特に中小規模の事業では、小さな市場であってもナンバーワンを取る経験が重要だと語られる。菅原氏は、ブログ時代に税理士というカテゴリーの中でも経営者向けに内容を限定し、継続的な発信によって1位を獲得した。その結果、「1位」という肩書き自体が説明不要の信用として機能するようになったという。



ここまで語られてきたのは、成果を生むための考え方や構造である。一方で、動画では耳の痛い現実にも触れられる。炎上や批判を恐れて無難な発信に終始する状態は「無風」であり、それこそが最大の問題だという指摘である。差別化とは、すべての人に好かれることではなく、選ばれる理由を明確にする行為であり、その過程で離れていく人が出るのは避けられない。



さらに、ライバルが避けてきた領域や、顧客自身も言語化できていない不便に目を向ける重要性も示される。業界の当たり前を疑い、顧客の立場に立って不安や違和感を代弁できたとき、初めて本質的な差別化が成立するという考え方だ。抽象論にとどまらず、実体験を通じて語られる点が、この動画の特徴でもある。



事業の方向性や発信の軸に迷いを感じている経営者や発信者にとって、なぜ成果に差が生まれるのかを構造的に捉える視点を示す内容である。