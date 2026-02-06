Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月6日は、大容量・ワイヤレス急速充電・携帯性の高さまで、求められる機能がたっぷり備わったUGREEN（ユーグリーン）の新作「Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 30W（PB567）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN（20000mAh・Qi2 15W）ストラップ型 モバイルバッテリー コンパクト 最大30W PD急速充電 マグネット式ワイヤレス充電 マグセーフ対応 USB-A＆C＆ケーブル iPhone17 16 15など 各種デバイスに対応 PSE認証済 PB567 8,990円 （20％ポイント還元） Amazonで見る PR PR

大容量・Qi2ワイヤレス充電・最大30Wの急速充電を備えたUGREENの“全部入り”新型モバイルバッテリーが、発売直後で実質20％オフ！

20,000mAhの大容量とQi2認証15Wワイヤレス充電、最大30WのPD急速充電まで備えたUGREENのMagSafe対応新型「Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 30W（PB567）」が、発売したばかりながら20％ポイント還元に！

Qi2規格に対応したマグネット式ワイヤレス充電を搭載し、最大15Wの高速充電が可能。iPhone 12以降のモデルに対応、スマートフォン本体に強力に吸着し、充電中もズレにくいため、移動中や作業中でも安定して給電できます。

ケーブル接続が不要なうえ、ワイヤレス・USB-C・USB-Aを同時使用でき、最大4台同時充電に対応。有線・無線どちらでも高速で充電できますよ。

20,000mAhの大容量でも持ち歩けるコンパクトさ、ストラップ一体型が便利！

容量は20,000mAhと大容量ながら、ストラップ一体型のコンパクトサイズに。「持つ」から「身に付ける」へ発想を転換し、手首やベルトループに装着可能です。

USB-Cポートは最大30WのPD急速充電に対応し、スマートフォンやタブレットをスピーディーに充電。PSE認証取得と多重保護機能により、外出先でも安心して使えます。

UGREEN（20000mAh・Qi2 15W）ストラップ型 モバイルバッテリー コンパクト 最大30W PD急速充電 マグネット式ワイヤレス充電 マグセーフ対応 USB-A＆C＆ケーブル iPhone17 16 15など 各種デバイスに対応 PSE認証済 PB567 8,990円 （20％ポイント還元） Amazonで見る PR PR

＞＞UGREENのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年2月6日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp