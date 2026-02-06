タレント今田耕司（59）が6日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。仲間の結婚ラッシュに驚いた。

今田はオープニングで「僕の周りの人間の結婚ラッシュが止まらないのよ」とトーク。「ケンコバもそうじゃないですか」と、結婚と第1子誕生を発表した後輩芸人のケンドーコバヤシについて語った。

ケンコバとは行きつけの美容室が同じで「そこで会うた時にこっそり。『ご報告すいません、こんなところで』みたいな。聞いてて。ええ！？って言って。お前もか！とは思ったけどね」と事前報告を受けていたという。結婚については「ケンコバに（交際期間の）長い彼女がいるのは知ってたから。いずれ行くやろうなと覚悟はしてました」といい、「衝撃度で言うたら60ぐらいじゃない？」と振り返った。

また元お笑いコンビ、ザブングルの松尾陽介氏も昨年末に結婚を発表した。芸人引退後は沖縄で起業しており「向こうでバーもやって、みたいな。ほんならそこで知り合ってさ、沖縄で」と夫妻のなれそめも報告。最近食事会で顔を合わせたといい「まあ〜幸せそう。顔も芸人やってる時より穏やかでね」とうらやんだ。

今田は松尾氏の結婚の衝撃度を「80ぐらい」としたが、「100はオモロー山下ですよ」と結婚に最も衝撃を受けたのは、元お笑いコンビ、ジャリズムで「山下本気うどん」の創業者であるオモロー山下と説明。「ミスター独身じゃないですけど、彼女もずっとおらんかった。ずっと仲いい後輩なんです」と語り、「こっちの方が衝撃度100やったよ。ずっと彼女いなかったの。モテないってずっと言ってた」と驚きっぱなしだった。