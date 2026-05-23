タレント今田耕司（60）が公私ともに「めちゃくちゃ元気」をアピールした。22日、都内で会見し、6月に石川、福島、福岡の3カ所で開催する芸歴40年・還暦記念公演「今田耕司のLet’sコメディーショー！！」をPR。精力的な仕事ぶりと並行し、私生活では3月13日に60歳となったことを機に精子を凍結、検査の結果、正常だったと明かした。恒例！？の結婚宣言も飛び出し、61歳になるまでに独身卒業を誓った。◇◇