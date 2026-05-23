タレントの今田耕司（６０）が２２日、都内で芸歴４０周年＆還暦記念公演「今田耕司のＬｅｔ’（ＥＣ９３）ｓ！コメディーショー！！」の取材会を開き、３月に迎えた還暦を機に精子凍結したことを告白した。現在まで独身の今田は、独り身キャラの浸透に触れられ「そうなんですよ！キャラなんですよ！めちゃくちゃ女の子とデート行ってますから！」とボケつつ反応。「６０歳を機に精子は凍結した。めちゃくちゃ元気でした」と笑