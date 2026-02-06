フィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪に出場する三浦璃来選手、木原龍一選手組の「りくりゅうペア」が日本時間5日、現地で練習を行いました。

練習前には翌日6日にスタートする団体戦、初戦のメンバーが発表。女子ショートプログラム（SP）に坂本花織選手。アイスダンスのリズムダンスは吉田唄菜選手・森田真沙也選手組、ペアのSPは三浦選手・木原選手組が起用されます。

この日の練習を終えた三浦選手は「団体戦、個人戦に向けてしっかりと準備をしてきたので本当に自信を持って挑めるかなと思います」とコメント。

木原選手は「事前合宿からいい準備ができていたので、今日は試合に向けたコンディショニングを中心としたメニューをしました」と振り返り、緊張はしているかと問われると、「ないですね」と笑顔。三浦選手は「おそらくいい準備ができてきているから、普段の試合通りに臨めているかなと今のところ思ってます」と本番への準備が順調に進んでいることを話しました。

初出場で日本ペア史上最高位の7位の結果を記録した2022年の北京五輪については「4年前は結成して2年での出場でまだ経験が浅いかなと思った部分もあったんですけど、2人ともケガを経験して心身ともに本当に強くなったと思う。最初から最後まで力強い演技ができたらなと思っています」と三浦選手。木原選手も「気持ちの面での成長は大きかったかなと思いますし、過ごし方だったり全部そういったものもそこから成長できたかなと思っています」と心身ともに鍛えられた4年間だったことを明かしました。

団体戦へ向け木原選手は「日本チームの力になれるように2人で頑張っていきたいなと思います」と意気込みました。