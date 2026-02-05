【「刃牙らへん」6巻】 2月6日 発売 価格：594円

秋田書店は、マンガ「刃牙らへん」の6巻を2月6日に発売する。価格は594円。

本作は板垣恵介氏による「刃牙」シリーズの最新作。「週刊少年チャンピオン」にて連載されている。

6巻は約5カ月ぶりの最新刊で、勝負への流儀を問わないジャック範馬と、流儀を重んじる花山薫による戦いの行く方が描かれる。

【「刃牙らへん」6巻あらすじ】

勝負への「流儀」を問わないジャック範馬と、「流儀」を重んじる花山薫。２人の思想から、拳が歯が指が激突する「宗教戦争」最高潮ッッ！ ２人の戦いの行く末を見届けよッッ！ そして……物語は新たな「らへん」へと移り変わってゆくッッ!!!!

(C)板垣恵介(秋田書店)2024

