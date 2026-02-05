株式会社ビクセンは、天体望遠鏡と三脚の小学生向けセットを2月20日（金）に発売する。

「手軽に月を楽しむ」をコンセプトに、子供が1人でセッティングから月の観察まで行えることを目的に開発した天体望遠鏡。2Way雲台やギア式エレベーターを搭載した三脚（PS-149）がセットになっている。

鏡筒部には、高度（上下）と方位（左右）をそれぞれ調整できる2つの微動ハンドルを採用。また、上部と左右の計3カ所に接眼レンズの装着部を設け、そのうち2カ所に付属の低倍率用H型（16倍）と高倍率用PL型（57倍）の接眼レンズを装着できる。

ノブの操作で内蔵ミラーを切り替えることで、光軸が通る接眼レンズを変更し、接眼レンズを差し替えることなく倍率を切り替えられる。

天体を視野に導入しやすい素通しファインダーを搭載。ファインダーの視野中心に月を入れれば、望遠鏡の視野にも月が入るため、スムーズに観察を始められる。

ピントの調整は、対物レンズ側に設けたリングを回して行う。接眼部からリングまでの距離は、子供が望遠鏡をのぞいた状態でも手が届く長さにした。さらに、利き手や利き目を問わず使いやすいユニバーサルデザインを採用する。

レンズの光学面には光の反射を抑え、コントラストの高いクリアな視界が得られるマルチコートを施している。

当夜の月の位置をナビゲートする専用アプリ「MiruMOON navi」も用意する。

お月見望遠鏡 ミルムーン

三脚（PS-149）

形式：屈折式望遠鏡（アクロマート・マルチコート） 対物レンズ：有効径50mm 焦点距離：399mm 接眼レンズ：H25mm、PL7mm 倍率：16倍（H25mm）、57倍（PL7mm） ファインダー：素通しファインダー（等倍） 接眼部：31.7mm（差し込み式） 外形寸法：110×420×137mm 重さ：約700g 微動装置：高度・方位 微動（各±15°） 価格：15,400円雲台：2Way雲台（高度・方位 独立動作） 高さ：1,235mm（エレベーター使用時1,490mm） 最低高：470mm 縮長：490mm 段数：4段 設置半径：185～485mm 耐荷重：約1.5kg 重さ：約1,100g クイックシュー：薄型アタッチメントプレート規格