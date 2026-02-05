「鮨 銀座おのでら」の職人が握る鮨を「なだ万」最上級空間のカウンター席で堪能！おひとりさま限定ランチを、編集部がレポート
2026年1月27日に「なだ万 高輪プライム／鮨 銀座おのでら なだ万高輪プライム店」で開催された、おひとりさま限定のエレガンス・ランチ会。
参加者は特等席ともいうべきカウンター席で「なだ万」が手がける日本料理と、「鮨おのでら」の鮨が楽しめるコースに舌鼓。
今回は、そんな特別なイベントの様子をオズモール編集部がレポート。
都会の喧騒から束の間解き放たれる、ラグジュアリーな空間
舞台は、品川駅からほど近い「ザ・プリンス さくらタワー東京」3階に店を構える「なだ万 高輪プライム／鮨 銀座おのでら なだ万高輪プライム店」。
1830年創業の老舗日本料理ブランド「なだ万」の中でも、ハイクラスに位置づけられる店舗で、300坪を超えるホテルのワンフロアすべてを使った贅沢な空間が広がる。和の趣を大切にしながらも、洗練されたモダンな設えがラグジュアリー感を演出しています。
今回は、大きな窓から四季折々の庭園を望む鮨カウンターをリザーブ。職人の所作を間近に感じられる、まさに特等席！
コースでは、受け継がれてきた技に現代的な感性を織り交ぜた「なだ万」の日本料理に加え、世界的にも知られる「鮨 銀座おのでら」の職人が握る鮨が、絶妙なタイミングで提供されました。
互いの距離が近いカウンター席ということもあり、参加者同士の会話や、カウンターに立つ職人とのやりとりも自然と生まれる和やかな雰囲気に。イベント終了後には、「どれも本当に美味しくて幸せでした」「皆さんとお話できて楽しかった」といった声も聞かれました。
まずは、季節を彩る旬の味覚でおもてなし
「『銀座おのでら』×『なだ万』唯一無二の鮨コース」と名付けられたコースの一品目は「先付」。
まさにいまが旬の鳥取県産の松葉ガニの身肉に、京壬生菜のお浸しを添え、柚子が香るジュレを合わせた、冬らしい一皿。
口いっぱいに広がる松葉ガニのうま味を、ゆずの華やかな香りが引き立てます。
心もほっとあたたまる、洋の要素を取り入れた小田巻蒸し
2貫ほどお鮨をいただいた後に、「温菜」として「小田巻蒸し」が登場。
茶碗蒸しの中にやわらかく煮たうどんなどを閉じこめた料理で、通常は魚介や鶏肉を合わせることが多いところ、こちらは国産牛を使用した贅沢な仕立てに。
やさしい甘みの小田巻蒸しにはとろりとしたコンソメあんがかけられ、洋風に仕立てられているのも「なだ万」ならでは。
懐石料理にコロッケ!?遊び心が詰まった一品に感動
さらにお鮨をいただき、続いて登場したのは「なだ万」の人気メニューのひとつ、「濃厚甘海老クリームコロッケ」。
サクッと軽い衣の中に詰まっているのは、甘海老のうま味がギュッと凝縮された濃厚なクリーム！
甘海老の”みそ”を使用したソースをつけて食べれば、さらに深いコクが加わり、海老好きにはたまらないおいしさです。
どれも絶品！旬を味わう11貫
お料理の合間には、「漬けマグロ」や「中トロ」、「コハダ」など、全11貫の鮨を堪能しました。
「白いか」には、目の前で自家製のからすみをたっぷりとすりおろす、ライブ感のある演出も。
一つひとつのネタはやや厚みがあり、食べごたえも十分。 赤酢を使用したシャリは、ほどよく空気を含んでいて、口のなかでほろっとほぐれます。
しめくくりには、「鮨 銀座おのでら」名物の、ふわふわの卵焼きが登場。 参加者は「次はどんなネタが登場するんだろう」と胸を躍らせながら楽しみました。
和×アジアの融合！「なだ万」でしか味わえないオリジナルデザート
デザートに登場したのは、「なだ万」名物の「グラマラッカ」。
まろやかなココナッツミルクとぷちぷちとした食感が楽しいタピオカに、上品な甘さの粒あん、バニラアイスを合わせ、さらに黒蜜をかけて仕上げるアジアンテイストのデザートです。
ひと口ごとに少しずつ味わいが変化するのも楽しく、お腹がいっぱいでもぺろりと食べられてしまいます。
◆「空間もおもてなしのひとつ。お客様を笑顔にしたい」鮨職人・佐藤晃太郎さん
今回、カウンターでおもてなしをしてくれたのは、「鮨 銀座おのでら」で19年にわたり研鑽を積んできた職人・佐藤晃太郎さん。ヒューストン店をはじめ、海外店舗の立ち上げにも携わってきた実力派です。
「鮨はとてもシンプルな料理だからこそ、作り手の思いが伝わりやすいもの。カウンターではお客さまとの距離が近い分、素材選びや味はもちろん、所作やお客さまとの会話など、一つひとつに気を配るよう心がけています」
そんな佐藤さんの気さくな人柄、話術に引き込まれていた参加者も多く、「佐藤さんのお話が楽しかった」という感想も聞かれました。
「『なだ万』ならではの手間ひまかけた日本料理と、『鮨おのでら』自慢の鮨が味わえる、“いいところどり”のコースとなっています。おひとりさまでも、ぜひお気軽にお越しください」
