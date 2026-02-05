1月は4試合で4ゴール1アシストと絶好調！…三戸舜介がエールディヴィジの月間ベスト11に選出
スパルタ・ロッテルダムに所属する日本代表MF三戸舜介がエールディヴィジのチーム・オブ・ザ・マンス（月間ベストイレブン）に選出された。
2024年1月からスパルタ・ロッテルダムでプレーしている三戸。在籍3年目の今シーズンは前半戦こそ負傷離脱を余儀なくされていたが、昨年11月の戦列復帰以降尻上がりに調子を上げ、先月は圧巻のパフォーマンスを披露した。
第18節ヘラクレス戦で1アシストをマークすると、続くフェイエノールトとの“ロッテルダム・ダービー”では1ゴールを挙げて4−3の勝利に大きく貢献。第20節ユトレヒト戦でネットを揺らし2戦連発とすると、直近で行われた第21節フローニンゲン戦ではカットインから右足を振り抜いてチームに先制点をもたらし、さらには追加点も挙げる大車輪の活躍を見せた。
4試合で4ゴール1アシストを記録した活躍が高く評価され、三戸はリーグ公式の月間ベストイレブンに名を連ねることに。今シーズンはここまで公式戦14試合で7ゴール5アシストと得点関与を増やしており、チームもエールディヴィジで5位と好調を維持している。
【公式発表】絶好調の三戸舜介がリーグ月間ベスト11に選出！
Het Team van de Maand januari is bekend 🌟 Wie is jouw favoriete speler uit dit team?— VriendenLoterij Eredivisie (@eredivisie) February 4, 2026
