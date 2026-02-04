Photo:aica

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

日本列島の大部分に寒波が襲来している昨今。今使っている布団で暖かく眠れていますか？

布団も経年劣化とともに、暖かさは失われていくもの。とはいえ、価格や手入れのしやすさ、収納性まで含めて考えると妥協せずに選ぶのはなかなか難しい……。

そんな中、知ったのが「ウルトラ暖睡コンフォーター30SQUARES」。使いはじめた瞬間からその良さをすぐ実感。薄いのにしっかり暖かく、価格も現実的。しかも家庭で丸洗いできるという扱いやすさだったんです。

ちょっと心配になる薄さ…だけど暖かさはピカイチ！

Photo:aica

届いたときの感想は「めっちゃコンパクト！」。

Photo:aica

それでいて、いい感じのふわふわ感です。

Photo:aica

いざ開けてみると、結構薄い。春や秋はいいとしても冬はこれで大丈夫かな……というのが正直な感想。

Photo:aica

でも軽いから、扱いやすさはあります。

Photo:aica

早速、ベッドへ。実際に使ってみると、印象は一変しました。身体にふんわり沿うようにフィットし、寝ているあいだにじんわりと熱を逃がさない感覚。着ぶくれするような重さはないのに、朝まで幸せな暖かさ。

Photo:aica

布団の暖かさの決め手は、体から生まれる熱をどれだけ外に逃がさず保てるか。その性能を数値で表したものが「保温率」と「CLo値」です。

「ウルトラ暖睡コンフォーター30SQUARES」は、保温率とCLo値を高めるため中綿を新たに改良して、先端テクノロジー保温素材【MICRO FLAKE®PREMIUM】を新開発。

Photo:aica

この【MICRO FLAKE®PREMIUM】はまるで羽毛のダウンボールのようで、細かくふわふわとした繊維が空気をたっぷり抱え込み、暖かさをしっかりキープするのだとか。羽毛以上の風合いと高い保温力を実現し、体温を逃がさず、朝まで快適な眠りを支えてくれます。

Photo:aica

さらに「ウルトラ暖睡コンフォーター30SQUARES」は保温力を高めるため、従来の20マスキルトから30マスキルトへと進化。マス目を細かく設計することで中綿の偏りを抑え、体温を逃すマチ部分（クールスポット）をより一層軽減しました。これが、身体全体をムラなく包み込み、暖かさが長く続く秘密です。

朝まで、暖房いらずの掛け布団、ウルトラ暖睡コンフォーター30SQUARES 【羽毛を超える、驚愕の保温率93％！】 12,950円 【数量限定 30％OFF】ウルトラ暖睡コンフォーター30SQUARES 1点 商品をチェックする

使い心地最高なのに、めっちゃコスパいい

Photo:aica

数日使ってみて感じたのはコストパフォーマンスの高さです。「ウルトラ暖睡コンフォーター30SQUARES」一枚でも朝まで暖房いらずの快適さ。それでいて、価格はかなり良心的！

Photo:aica

季節の変わり目や来客用など「もう一枚あったら便利」というシーンにも手を伸ばしやすく、家族分そろえるのも現実的。寝具といえば高価なイメージがあるけれど、この価格帯なら安心かも。

Photo:aica

肌触りも気持ちよくて、子どもたちにも大好評です！

家の洗濯機で丸洗い。いつも気持ちいい

Photo:aica

「ウルトラ暖睡コンフォーター30SQUARES」の直接肌に触れる部分は、REPREVE®繊維を使用した高密度生地を採用。ポリエステル素材のためニオイが出にくく、羽毛布団にありがちな独特のニオイも気になりません。

さらに高密度ならではの構造でホコリが舞いにくく、ハウスダストなどに敏感な方でも快適に使える仕様なのも推せるポイント。

Photo:aica

とはいえ、寝ている間は汗もかきますよね。「ウルトラ暖睡コンフォーター30SQUARES」は、なんと自宅で丸洗いOK。クリーニングに出すのは手間もコストもかかるので、これはうれしいですね。

薄くて暖かくて、価格も現実的、お手入れも簡単。毎日の暮らしに無理なく寄り添ってくれる「ウルトラ暖睡コンフォーター30SQUARES」は、期間限定でお得な割引販売を実施中です。詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページをチェックしてみてください。

朝まで、暖房いらずの掛け布団、ウルトラ暖睡コンフォーター30SQUARES 【羽毛を超える、驚愕の保温率93％！】 12,950円 【数量限定 30％OFF】ウルトラ暖睡コンフォーター30SQUARES 1点 商品をチェックする

＞＞朝まで、暖房いらずの掛け布団、ウルトラ暖睡コンフォーター30SQUARES 【羽毛を超える、驚愕の保温率93％！】

Photo:aica

Source:CoSTORY

本記事制作にあたりイシケン株式会社より製品の貸し出しを受けております。