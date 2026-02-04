女優の夏帆が４日、都内で行われた映画やドラマの発展に貢献した人、作品を表彰する「２０２６ 第５０回エランドール賞授賞式」に出席した。

夏帆は「素敵なスタッフ、キャストの皆様とご一緒できて、支えてくれる事務所や家族の存在があってこの場に立たせていただいている。本当に出会いに感謝です」と受賞を喜んだ。

昨年は日本テレビ系「ホットスポット」やＴＢＳ系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」に出演。「両作品とも放送が終わった今でも、たくさんの方に声をかけていただきます。そんなお声を聞いて、皆さんに楽しんでいただける作品をお届けできるように、いいお芝居ができるようになりたい」と意気込んだ。

お祝いゲストには「じゃあ、あんたが−」で共演した竹内涼真が登場。「僕、昔からファンで１か月間、夏帆さんが待ち受け（画面）でした」と告白されると、夏帆は「初めて聞きました！」と驚きを隠せず。「そんな時代もあったのかもしれないけど、久しぶりの主演で竹内君と一緒に主役をはれたのが、本当にラッキーだった。またどこかでご一緒できるように頑張りたい」とうなずいた。

夏帆の他、佐藤二朗、松村北斗、岡山天音、高石あかり、芳根京子ら計６人が同賞を受賞した。