(C)創通・サンライズ

1月30日に公開された映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の興行成績が発表され、2月3日までの公開5日間で興行収入10億円、観客動員60万人を突破した。また2月6日からは2週目入場者プレゼントの配布もスタートする。

今作はIMAXを含めて合計431スクリーンで上映中。1月30日から2月3日までの興行収入は1,000,728,340円、観客動員数は602,787人だった(興行通信社調べ)。

公開2週目となる6日から配布される入場者プレゼントは「pablo uchida Design Works」。キャラクターデザイン・pablo uchida による設定原案資料集で、計16ページ、B5縦サイズ。配布期間は2月12日まで。

アナログ盤ジャケットイラスト

(C)創通・サンライズ

そのほか、3月4日に発売されるオリジナル・サウンドトラックのアナログ盤「『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケ―の魔女』オリジナル・サウンドトラック(アナログ盤)」のジャケットイラストも公開された。

イラストはLPサイズ(30×30cm)で、今回のために描き下ろされたΞ(クスィー)ガンダムのダイナミックなイラストを使用した豪華ジャケットとなっている。

サウンドトラックのアナログ盤はLP2枚組で、価格は8,800円。[Alexandros]・川上洋平と SennaRin(センナリン)のデュエットによる挿入歌「ENDROLL」と SennaRin歌唱の「CIRCE」フルサイズ音源や、組曲形式の劇伴を含む全14曲を収録する。