「驚きは無し」…満票で1位に選出、2位以下にシュワーバーら

デジタルラジオ局「Sirius XM」のチャンネル「MLBネットワーク・ラジオ」が、2026年の指名打者トップ10を発表した。ドジャースの大谷翔平投手が“満票”で1位に選出。「驚きは無し」と評されるなど、圧倒的な評価を受けている。

同メディアは公式X（旧ツイッター）で「2026年のベストの中のベストは誰？ 球界でベストな指名打者、我々の司会者とアナリストたちの投票によると」としてランキングを公開。「驚きは無し、Goat（史上最高）が満票でNo.1」と、大谷の1位選出を伝えた。

2位にはカイル・シュワーバー（フィリーズ）、3位にはヨルダン・アルバレス（アストロズ）がランクイン。4位以降も各球団の強打者が並んだが、司会やアナリストの中に異議を申すものはいなかった模様だ。

大谷は過去4度のMVPをいずれも満票で受賞している。特に2024年は右肘手術の影響で打者に専念したが、前人未到の「54本塁打＆59盗塁」を達成。指名打者として史上初のMVPに戴冠した。二刀流としては言わずもがな、打者というくくりで見ても、圧倒的な存在として認識されている。（Full-Count編集部）