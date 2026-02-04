2月4日10時 発売 価格： 1,100円（A4サイズクリアファイル3枚セット） 各1,650円（アクリルスタンド）

「アクリルスタンド」ラインナップ

ファミリーマートにて、REALITY Studiosが運営するVtuberグループ・すぺしゃりてのオリジナルイラストを使用したグッズが2月4日10時より順次発売される。

グッズは「A4サイズクリアファイル3枚セット（価格：1,100円）」と「アクリルスタンド（価格：各1,650円）」の2種。絵柄は小鳥谷なのさん、本阿弥あずささん、領国つかささん、星屑ぷらねさん、あいうららさんが冬服を纏った描き下ろしのイラストが使用されている。

【クリアファイル】

表面：小鳥谷なのさん

裏面：領国つかささん

表面：星屑ぷらねさん

裏面：あいうららさん

表面：本阿弥あずささん

裏面：集合

【アクリルスタンド】

小鳥谷なのさん

本阿弥あずささん

領国つかささん

星屑ぷらねさん

あいうららさん