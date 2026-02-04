高級感とコンパクトさを両立。iPhoneとほぼ同じ薄さの本革二つ折り財布は持ってて損なし
会計のとき、ポケットやカバンから財布をスマートに取り出し支払いをする。
その一連の動作の無駄を徹底的に省き、0.8cmという薄さまで実現したのが、今回ご紹介したい「LEAP Semi（リープ・セミ）」。
価格も6,000円から購入でき、「革の聖地」とも呼ばれる兵庫県姫路市の馬革を使用した、とにかくおすすめしたい逸品です。
キャッシュレス時代にこそ持ちたい、薄さ0.8cmの財布
「LEAP Semi」は、厚み0.8cm、重さ約45gという超ミニマルなつくり。タイトなパンツのポケットに入れても膨らみが目立ちにくく、持っていることを忘れてしまいそうなほどです。
0.1mm単位で高さを調整し、カードとコインを左右にセパレート収納することで厚みを分散するなど、優雅なルックスの裏には緻密な設計が。まさに機能美を形にした逸品です。
動作がスムーズになる「フタのない」小銭入れ設計
「LEAP Semi」には、本来の二つ折り財布にあるような「フタ」を廃した構造が採用されています。折りたたむ動作そのものが小銭をロックする独自の仕組み。つまり、開くだけで、紙幣・カード・小銭がパッと一覧できるのです。
急いでいる会計のときでも、必要なモノへすぐにアクセスできる。次にやるべき動作へ迷いなく移れるのがこの財布の特長です。
育てる楽しみがある、姫路産ホースレザー
長く使うアイテムだからこそ、素材の質にもこだわりたいですよね。この財布には、兵庫県姫路市でつくられたホースレザーが使われています。
馬革は特殊な繊維層を持っており、薄く仕上げても強度を保ちやすいのが特長。この薄さが実現できたのも、この素材あってこそといえるのかもしれません。
「LEAP Semi」はオイルをたっぷり含んだ「プルアップレザー」仕様。使い込むほどにツヤが増し、色合いも深まっていきます。
手になじむ柔らかな質感、折り曲げた部分の色の変化（エイジング）、職人の手仕事による丁寧な仕上げ。カラーバリエーションは全5色展開です。革の美しさが際立つ上質素材ならではの、育てる贅沢を味わってみてください。
「LEAP Semi」に関するさらなる情報は以下リンクより要チェック。まずは、今の財布とこの薄さを比べてみることから始めてみてください。
