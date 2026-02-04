Image: 株式会社ハレルヤ

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

会計のとき、ポケットやカバンから財布をスマートに取り出し支払いをする。

その一連の動作の無駄を徹底的に省き、0.8cmという薄さまで実現したのが、今回ご紹介したい「LEAP Semi（リープ・セミ）」。

価格も6,000円から購入でき、「革の聖地」とも呼ばれる兵庫県姫路市の馬革を使用した、とにかくおすすめしたい逸品です。

キャッシュレス時代にこそ持ちたい、薄さ0.8cmの財布

Image: 株式会社ハレルヤ

「LEAP Semi」は、厚み0.8cm、重さ約45gという超ミニマルなつくり。タイトなパンツのポケットに入れても膨らみが目立ちにくく、持っていることを忘れてしまいそうなほどです。

Image: 株式会社ハレルヤ

0.1mm単位で高さを調整し、カードとコインを左右にセパレート収納することで厚みを分散するなど、優雅なルックスの裏には緻密な設計が。まさに機能美を形にした逸品です。

財布を『再定義』する。フタ無しの開放感と、計算された0.8cm薄二つ折り財布。 6,000円 【数量限定 50％OFF】LEAP Semi 1点 商品をチェックする

動作がスムーズになる「フタのない」小銭入れ設計

Image: 株式会社ハレルヤ

「LEAP Semi」には、本来の二つ折り財布にあるような「フタ」を廃した構造が採用されています。折りたたむ動作そのものが小銭をロックする独自の仕組み。つまり、開くだけで、紙幣・カード・小銭がパッと一覧できるのです。

Image: 株式会社ハレルヤ

急いでいる会計のときでも、必要なモノへすぐにアクセスできる。次にやるべき動作へ迷いなく移れるのがこの財布の特長です。

育てる楽しみがある、姫路産ホースレザー

Image: 株式会社ハレルヤ

長く使うアイテムだからこそ、素材の質にもこだわりたいですよね。この財布には、兵庫県姫路市でつくられたホースレザーが使われています。

Image: 株式会社ハレルヤ

馬革は特殊な繊維層を持っており、薄く仕上げても強度を保ちやすいのが特長。この薄さが実現できたのも、この素材あってこそといえるのかもしれません。

Image: 株式会社ハレルヤ

「LEAP Semi」はオイルをたっぷり含んだ「プルアップレザー」仕様。使い込むほどにツヤが増し、色合いも深まっていきます。

Choco（チョコ） Image: 株式会社ハレルヤ Camel（キャメル） Image: 株式会社ハレルヤ Black（ブラック） Image: 株式会社ハレルヤ Olive（オリーブ） Image: 株式会社ハレルヤ Red（レッド） Image: 株式会社ハレルヤ

手になじむ柔らかな質感、折り曲げた部分の色の変化（エイジング）、職人の手仕事による丁寧な仕上げ。カラーバリエーションは全5色展開です。革の美しさが際立つ上質素材ならではの、育てる贅沢を味わってみてください。

「LEAP Semi」に関するさらなる情報は以下リンクより要チェック。まずは、今の財布とこの薄さを比べてみることから始めてみてください。

Image: 株式会社ハレルヤ

Source: CoSTORY