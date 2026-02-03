格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）を出禁になっているノッコン寺田（41）が、2026年2月2日にユーチューブを更新し、BDの朝倉未来CEO（33）から法的措置を予告された元格闘家ユーチューバーに対して「覚悟した方がいい」と助言した。

朝倉「ガチに訴えようと思っています」

朝倉は2日にTikTokのライブ配信を行い、元格闘家ユーチューバーが、自身のメンバーシップで、「BreakingDown」オーディションの内容を「ネタバレ」して金を稼いでいたことに怒りを示し、法的措置を取ることを示唆した。

動画の中で朝倉は「ガチで訴えようと思っています。俺個人的にはどうでもよくて無視してたけど、ブレイキングダウンのオーディションの内容、ネタバレを選手にしゃべらせるみたいな。メンバーシップで儲けているみたいなので、ブレイキングダウンとしてしっかり法的措置をしようと思っています。ガチでやります」と語り、こう続けた。

「こっちは製作費とかめっちゃかかっているし、オーディション映像を作るのに手間もかかっている。壮大な製作費がかかっている。それを自分のメンバーシップで話したりして、金を稼いでいるみたいなので、内部の人たちがガチでキレてる」

朝倉のコメントを紹介した寺田は、「（朝倉が）珍しくかなりキレている。ジョビンが、メンバーシップでネタバレみたいなものを話していた。そういうネタバレは営業妨害だと、未来ちゃんが怒っている。ガチで弁護士から連絡が来るので、覚悟しておいたほうがいい。ネタバレはよくない」と指摘した。

寺田は、「ネタバレ」をしたとされる元格闘家ユーチューバーと親交がある。自身のユーチューブ動画で共演した過去もあり、今回の件に関して、同じユーチューバーとして一定の理解を示した。

「これだけは言える。ジョビンが悪い」

その一方で、「これだけは言える。ジョビンが悪い」とバッサリ。そして、次のように持論を展開した。

「俺の予想だけど、ブレイキングダウンの興行はお金がすごい。ひとつの興行の損失について、（損害賠償を）請求されると思う。もし、請求されるならえげつない金だと思う。『ブレイキングダウン19』の興行に関わることなので、そこの収益が出た何パーセントか。1億円くらい稼いだとしましょう。そのうちの2％くらいは、ジョビンのせいで減ったと言われたら、200万円。選手のあれもこれも言われたら、請求額はえげつない」

今回の騒動に関して、「BreakingDown」関係者から元格闘家ユーチューバーに対する批判的な声が続出している。

「BreakingDown」オーディションで審査員を務めた経験のある「アウトローのカリスマ」瓜田純士氏（46）は、2日に自身のXを更新し、「皆の努力を平気でぶち壊して笑って小銭稼いでるような狡い奴が格闘家ヅラして人の試合にあれこれ言ってるけど格闘技を利用して小銭を稼いでるだけなら格闘技を語る資格はない」（原文ママ）とのコメントを投稿した。