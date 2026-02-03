庭で「野生化」した柴犬がひとしきり暴れ回ったら…一瞬にして「飼い犬」に戻る光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で32万1000回再生を突破し、「切り替えの早さは見習いたいところ」「一瞬で消え去る野生ｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：庭で『野生化』した柴犬→ひとしきり暴れまわったら…一瞬にして『飼い犬』に戻る光景】

庭で野生化！

YouTubeチャンネル「キダマリ(柴犬マリちゃん)」に投稿されたのは、庭で「野生化」してひとしきり暴れ回った柴犬「マリ」ちゃんの様子。マリちゃんは、庭の隅の土を高速ホリホリしているようです。

「ゥアゥゥ」と歯を剥き出して威嚇した後、高速ホリホリを再開したマリちゃん。その後は飼い主さん曰く「可愛い野生の顔」で再び威嚇し、勢いそのままにどこかへ走り去ってしまいます。

一瞬で「飼い犬」へ

マリちゃんは猛スピードで庭を駆け回り、「野生化」っぷりを見せつけます。しかししばらくすると喉が渇いたのか、風呂椅子の上に乗った銀色のボウルで水をがぶ飲み。そこには「野生」は影を潜め、完全に「飼い犬」なマリちゃんの姿が。

たっぷりの水を飲み終わり、「ふぅ」と言わんばかりに一休みしている様子のマリちゃん。あまりの落差に、飼い主さんが「疲れたん？」と問いかけると、むしろ眠そうな表情を見せたんだとか。

颯爽と帰宅

マリちゃんはくるっと玄関の方を向き、ブルブルして体の汚れを落とし、軽快な足取りで家に帰ってしまいます。一瞬でのあまりの変わりように、「なんやねん」と飼い主さんのツッコミも炸裂。

何事もなかったかのように家に戻ってしまったマリちゃん。思わず見習いたくなる、一瞬での卓越した「切り替え」を披露してくれたマリちゃんなのでした。

投稿には「切り替えの早さは見習いたいところ」「一瞬で消え去る野生ｗ」「野生の割にはぷにょぷにょ」「ツッコミ面白いですｗ」「これは高度なお笑い」「気が済んだかな？」といったコメントが寄せられています。

マリちゃんのお茶目な日常は、YouTubeアカウント「キダマリ(柴犬マリちゃん)」でチェックすることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「キダマリ(柴犬マリちゃん)」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。