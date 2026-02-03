無難ボブ → シャレ見えボブへ！【40・50代】が挑戦しやすい♡「プチウルフボブ」

ボブに少しだけ変化をつけたいときに注目したいのが、ウルフ感を控えめに効かせた「プチウルフボブ」です。派手さは抑えながらも、くびれや動きが加わることで一気に今っぽい印象に。今回は「TIECHEL 表参道」のスタイリスト、@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、大人世代でも取り入れやすいプチウルフボブをご紹介します。

プチウルフボブってどんな髪型？

プチウルフボブは、ウルフ要素をやさしく取り入れたボブスタイル。トップにレイヤーを入れて内側へおさめ、首元で自然なくびれをつくります。ベースはタイトめに整えつつ、毛先だけ外へ動かすことで軽さを演出。二段構成でも主張しすぎず、シルエットでさりげなく変化を感じさせるのがポイントです。

ラフさを楽しむミルクティベージュボブ

ミルクティベージュの柔らかな色味が映えるプチウルフボブ。トップは自然におろし、毛先だけ内に入れることで丸みをキープしています。ベースは軽く外ハネにして、ラフな印象に。レイヤーは控えめながらも動きが出やすく、ボブの延長感覚で取り入れやすいデザインです。

長めトップでつくる、ひし形ボブ

柔らかなブラウンカラーに、トップをやや長めに残したプチウルフボブ。トップの長さを活かしてひし形シルエットをつくり、全体のバランスを整えています。ベースはトップからちらっとのぞかせるように外ハネを効かせて、さりげない動きをプラス。段差はありつつもおさまりがよく、伸ばしかけでも扱いやすい印象です。

くびれを効かせたメリハリプチウルフ

ウエイトをやや高めに設定して、くびれをしっかり際立たせたプチウルフボブ。トップから首元にかけてラインを引き締め、ベースは軽めに外へ。毛先にはプツッと感を残し、甘さを抑えた仕上がりに。地毛風ブラウンのナチュラルな色味と相まって、シャープさとやわらかさのバランスが取れたスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里