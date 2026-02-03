【日本ハム】注目の先発ローテーション、「残り2枠」は誰が奪う？…優勝経験者の左腕が腕をぶす

新庄監督はどんな起用で選手の背中を押していくのか（C）KentaHARADA/CoCoKARAnext

いよいよ今年もキャンプインを迎えたプロ野球。今季こそ、V奪回を目指す日本ハムも沖縄・名護でキャンプインした。

今オフはソフトバンクから自由契約となった2年連続最多勝の有原航平を獲得するなど、充実の補強を進めてきた。

優勝へのカギを握るポイントの1つが先発ローテーションだろう。

3月27日からソフトバンクと敵地で戦う開幕3連戦には、すでに伊藤大海、北山亘基、達孝太が内定。さらに同31日に行われるホーム開幕戦には有原が指名され、開幕からのローテーションは4枠が埋まっている状態だ。

残り2枠を賭けてキャンプから激しいアピール合戦が予想されるが、その枠を狙う1人が加藤貴之だろう。

2023年には記念すべきエスコンフィールド開業年の開幕投手を任され、24年、25年いずれも開幕2戦目に登板するなど、大事な試合を託されてきた。

大きな故障もなく、毎年シーズン通してローテーションを守り続けるなどチームにとって貴重な戦力だ。

21年から24年まで4年連続で規定投球回に到達したが、昨シーズンはチーム事情で登板間隔があいたこともあり、規定投球回を逃したほか、2年連続での二桁勝利には手が届かず。20試合に先発登板し、9勝6敗、防御率3.40に終わった。