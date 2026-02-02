この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活と投資に関する情報を発信するYouTuberのネコ山氏が、自身のチャンネルで「5万円バラマキ開始w りそな銀行キャンペーンが暴走 Vポイントお金配りきたぞ」と題した動画を公開。りそな銀行が開始した「春のまつりそな2026」キャンペーンについて解説し、給与受け取りなどの条件をクリアすることで最大50,000円の現金が進呈されると伝えた。



今回のキャンペーンで最大の目玉となるのが、給与受取による現金プレゼントである。ネコ山氏によれば、最大で30,000円を獲得できるという。具体的な条件として、1回の入金額が3万円以上で8,000円、10万円以上で30,000円が進呈される。対象者は、2025年2月1日から2026年1月31日の期間に、りそな銀行で給与受取の実績がない方。新規で口座を開設する人も対象となる。特典を受け取るには、2026年6月と7月にそれぞれ給与を受け取る必要がある。



その他にも複数の特典が用意されている。新規口座開設と同時にクレジットカードに入会すると1,000円、デビットカードを申し込み3回利用すると1,000円、NISA口座で積立投資信託を行うと最大13,000円などが進呈される。ネコ山氏は、多くの人が狙える特典として給与受取の30,000円とデビットカード利用の1,000円を挙げ、合計31,000円は現実的だと分析した。一方で、クレジットカードは年会費がかかる点、カード決済特典はチャージが対象外である点など、注意が必要な項目についても触れた。



また、同氏はキャンペーン参加時の注意点として、エントリーシステムの仕様に言及。りそな銀行のキャンペーンでは「申込完了の自動配信メールはございません」と明記されており、自身が過去にエントリーしたつもりで対象外となった経験を語った。参加者はエントリーが正しく完了したか、自身で確認する必要がある。



キャンペーンのエントリー期間は2026年6月30日まで。ネコ山氏は、給与所得者でなくても、他の銀行から「キュウヨ」名義で振り込む「給与ワザ」が通用する可能性にも触れ、「ワンチャン狙いでやる」価値はあるとの見方を示した。