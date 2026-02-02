【しろたん】ふんわりストアがJR大宮駅に期間限定オープン！ 桜シリーズ先行販売
『しろたん』の期間限定ポップアップストア「しろたんふんわりストア」が、JR大宮駅2F東西連絡通路にて、2026年2月5日（木）から2月15日（日）まで開催される。
＞＞＞しろたん桜シリーズをチェック！（写真4点）
『しろたん』は、クリエイティブヨーコの理念である「なごみ・いやし・はげまし・ふれあい」を体現する ”たてごとアザラシ” をモデルとしたオリジナルキャラクター。1999年の誕生以来、やわらかな手触りの抱きぐるみ・ぬいぐるみを主力商品として展開し、その丸みを帯びたフォルムや優しい表情で、幅広い世代のお客さまに癒しと安らぎをお届けしてきた。
2017年からはライセンスビジネスをスタートし、多くの生活雑貨やアパレルなどに採用され、国内外で ”そばにいるとほっとする存在” として親しまれている。
このたびのポップアップストアが開催されるJR大宮駅は、通勤・通学利用に加え、レジャーや観光など多様な目的を持つ人々が行き交う首都圏有数のターミナル駅だ。気軽に立ち寄れる駅ナカ空間で、幅広いお客さまに『しろたん』の魅力を体験してもらい、日常に寄り添うキャラクターとして身近に感じていただくことが目的となっている。
ポップアップストアでは、2月6日（金）に発売の「桜シリーズ」の新商品が先行販売される。春の訪れを感じさせるやさしい桜モチーフのデザインで、季節感あふれる『しろたん』の世界観をお届け。
ラインナップは、「しろたん桜メルティキーホルダー」「しろたん桜メルティ手のりマスコット」「しろたん桜メルティぬいぐるみ」「しろたん桜メルティ抱き枕55cm」「桜っぽてぽてマスコット」。
そしてお買い上げ特典もご用意。お買い上げ税込3300円以上で限定ステッカー、5500円以上で限定缶バッジ、1万1000円以上でビッグ缶バッジをプレゼントする特典がご用意されている。
ふんわりかわいいアイテムで春を先取りしちゃおう。
