この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「スマイルライフそらふね片付けチャンネル」が「遺品整理で後悔した過去｜実家じまいと、もう一度向き合う決断」と題した動画を公開。

4年前に依頼した片付け業者から100万円を超える高額請求をされ、遺品の扱いにも心を痛めていたという依頼者が、再び実家の片付けに踏み切る様子を紹介した。



今回の依頼は、遠方に住む依頼者からの「実家じまい」の相談。4年ほど前に別の業者へ依頼し、1階の台所と3階部分の片付けを行ったが、その際に100万円を超える金額を請求されたという。ソラフネ代表の鳥谷部氏が話を聞くと、依頼者は「最初はそういう見積もりじゃなかった」「蓋を開けてみたら高額な請求が来てびっくり」と当時の状況を語った。



さらに、依頼者の心を傷つけたのは金額だけではなかった。「捨て方がすごく嫌で…涙が出るほど投げられて」と、大切な遺品がぞんざいに扱われた経験を涙ながらに告白。この出来事がトラウマとなり、残された部屋の片付けに踏み出せないまま4年間が過ぎてしまったという。



鳥谷部氏は、そんな依頼者の気持ちに寄り添い、残された2階部分の片付け作業を開始。部屋には、洋裁の仕事をしていたという母親の衣類や足踏みミシン、介護用ベッドなどが大量に残されていた。鳥谷部氏は、ただ片付けるだけでなく、まだ使える介護ベッドをどうするか依頼者に再確認。運搬の手間や費用、現在の自宅に置けない事情などを考慮した結果、手放す決断が下されたが、その丁寧な確認作業に依頼者の心の氷が溶けていくようだった。



遺品整理は、単なるモノの処分ではない。故人や家族の思い出と向き合う大切な時間だ。過去のつらい経験を乗り越え、再び一歩を踏み出す依頼者の姿は、後悔しない業者選びの重要性を教えてくれる。実家の片付けを検討している方は、参考にしてみてはいかがだろうか。