片付けのプロが警鐘。「遺品を投げられ涙…」高額請求トラブルも。後悔しない実家じまいの進め方
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「スマイルライフそらふね片付けチャンネル」が「遺品整理で後悔した過去｜実家じまいと、もう一度向き合う決断」と題した動画を公開。
4年前に依頼した片付け業者から100万円を超える高額請求をされ、遺品の扱いにも心を痛めていたという依頼者が、再び実家の片付けに踏み切る様子を紹介した。
今回の依頼は、遠方に住む依頼者からの「実家じまい」の相談。4年ほど前に別の業者へ依頼し、1階の台所と3階部分の片付けを行ったが、その際に100万円を超える金額を請求されたという。ソラフネ代表の鳥谷部氏が話を聞くと、依頼者は「最初はそういう見積もりじゃなかった」「蓋を開けてみたら高額な請求が来てびっくり」と当時の状況を語った。
さらに、依頼者の心を傷つけたのは金額だけではなかった。「捨て方がすごく嫌で…涙が出るほど投げられて」と、大切な遺品がぞんざいに扱われた経験を涙ながらに告白。この出来事がトラウマとなり、残された部屋の片付けに踏み出せないまま4年間が過ぎてしまったという。
鳥谷部氏は、そんな依頼者の気持ちに寄り添い、残された2階部分の片付け作業を開始。部屋には、洋裁の仕事をしていたという母親の衣類や足踏みミシン、介護用ベッドなどが大量に残されていた。鳥谷部氏は、ただ片付けるだけでなく、まだ使える介護ベッドをどうするか依頼者に再確認。運搬の手間や費用、現在の自宅に置けない事情などを考慮した結果、手放す決断が下されたが、その丁寧な確認作業に依頼者の心の氷が溶けていくようだった。
遺品整理は、単なるモノの処分ではない。故人や家族の思い出と向き合う大切な時間だ。過去のつらい経験を乗り越え、再び一歩を踏み出す依頼者の姿は、後悔しない業者選びの重要性を教えてくれる。実家の片付けを検討している方は、参考にしてみてはいかがだろうか。
4年前に依頼した片付け業者から100万円を超える高額請求をされ、遺品の扱いにも心を痛めていたという依頼者が、再び実家の片付けに踏み切る様子を紹介した。
今回の依頼は、遠方に住む依頼者からの「実家じまい」の相談。4年ほど前に別の業者へ依頼し、1階の台所と3階部分の片付けを行ったが、その際に100万円を超える金額を請求されたという。ソラフネ代表の鳥谷部氏が話を聞くと、依頼者は「最初はそういう見積もりじゃなかった」「蓋を開けてみたら高額な請求が来てびっくり」と当時の状況を語った。
さらに、依頼者の心を傷つけたのは金額だけではなかった。「捨て方がすごく嫌で…涙が出るほど投げられて」と、大切な遺品がぞんざいに扱われた経験を涙ながらに告白。この出来事がトラウマとなり、残された部屋の片付けに踏み出せないまま4年間が過ぎてしまったという。
鳥谷部氏は、そんな依頼者の気持ちに寄り添い、残された2階部分の片付け作業を開始。部屋には、洋裁の仕事をしていたという母親の衣類や足踏みミシン、介護用ベッドなどが大量に残されていた。鳥谷部氏は、ただ片付けるだけでなく、まだ使える介護ベッドをどうするか依頼者に再確認。運搬の手間や費用、現在の自宅に置けない事情などを考慮した結果、手放す決断が下されたが、その丁寧な確認作業に依頼者の心の氷が溶けていくようだった。
遺品整理は、単なるモノの処分ではない。故人や家族の思い出と向き合う大切な時間だ。過去のつらい経験を乗り越え、再び一歩を踏み出す依頼者の姿は、後悔しない業者選びの重要性を教えてくれる。実家の片付けを検討している方は、参考にしてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
【遺品整理のプロが警鐘】悪質業者の手口とは？業界団体「心結」がトラブル事例や市場の裏側を解説 in東京ビックサイト
特殊清掃15年のプロが解説、孤独死の臭気が強烈な5つの理由。単なる腐敗臭ではなかった
株式会社ソラフネ代表が挑む、毒親に奪われた家と“自己否定の呪縛”からの再生劇
チャンネル情報
スマイルライフそらふね片付けチャンネルへようこそ！このチャンネルでは【遺品整理】【ゴミ屋敷の片づけ】【特殊清掃】【生前整理、実家の片付け、家じまい、断捨離、捨て活】など、片付け整理サービスのリアルな現場の様子とご依頼者様の声をお届けしています。片付けに関するお悩みを抱える方々の参考になればと願っています。