今回Motorzチャンネルのシリーズ動画【わんこと全国旅】では、カムラフウフが愛犬と共に和歌山県を旅する様子を紹介。キャンピングカーのリアルな居住性や、本格的な調理器具を使った車中泊グルメの様子が収められています。

旅は和歌山県田辺市の道の駅「奥熊野古道ほんぐう」からスタート。朝食を調達しながら施設内を散策した後、世界遺産である熊野本宮大社や日本三名爆の一つ、那智の滝といった絶景スポットを巡ります。道中では、新しい調理器具「バーミキュラ ライスポットミニ」を導入。これは炊飯と調理鍋がセットになったアイテムで、無水調理や低温調理、発酵まで可能な多機能性が特徴です。動画ではこの器具を使い、低温調理で本格的なローストビーフを調理。炊き立てのご飯と共に、那智勝浦のマグロを使った手巻き寿司を楽しみました。

動画の後半では、視聴者からの質問に答える形で、キャンピングカー「オーステリア」の就寝スペースをメジャーで実測します。2段ベッド、リビングを展開したベッド、運転席上部のバンクベッドの3箇所のサイズをそれぞれ計測し、「6名就寝」が可能な広さであることを紹介。カムラフウフ氏が実際に横になり、スペースの広さや快適性をレビューしています。

和歌山の雄大な自然を満喫する旅の様子と、キャンピングカーでのリアルな生活が垣間見える本動画。車中泊の魅力や、旅をより豊かにするアイテム選びの参考になりそうです。

YouTubeの動画内容

00:50

和歌山旅スタート！道の駅「奥熊野古道ほんぐう」
14:11

新調理器具「バーミキュラ ライスポットミニ」紹介
20:22

低温調理で本格ローストビーフ作り
30:25

日本三名爆！那智の滝の絶景
39:33

【実測】キャンピングカーの就寝スペースを徹底検証

