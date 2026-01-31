ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり！ 絶対読むべき一冊」と絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。著者の森武司氏は、2005年にFIDIAを創業して以来、18年連続増収増益を達成。年商146億円の企業へと成長させた。その成功の裏にはどんな原動力があるのか？

今回インタビューしたのは、森氏と同じく元芸人であり、現在はFIDIAグループのグループホーム事業「FIDIA DAYS」の社長を務める水上雄一氏。人気芸人・山里亮太氏の元相方であり、ドラマ『だが、情熱はある』に登場する宮崎君のモデルでもある。そんな水上氏に、芸人を辞めてからのキャリアと、仕事への考え方を語ってもらった。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

芸人引退から整体師へ。

「整体師っぽい顔してる」がきっかけ

――芸人を辞めた後のキャリアについて教えてください

水上雄一（以下、水上）：山里くんとの「侍パンチ」の後、次に組んだ「少年ギャング」が解散したのを機に、芸人を辞めました。

そこから整体師になり、不動産業を経て、今は障害者支援事業を担当しています。

――かなり幅広い職種ですが、仕事選びの基準はあったのでしょうか？

水上：実は、職種にはまったくこだわりはなかったんです。整体師になったのも、芸人の頃に「水上は整体師っぽい顔してるよね」と言われたのがきっかけで（笑）。

不動産業に進んだのは、整体師時代に社長の森さんと出会って。「一人で仕事するより、誰かと一緒に何かをやりたい」と話したところ、「それなら不動産や民泊が向いてるんじゃない？」と勧めてもらったからでした。

そこから誘っていただき、FIDIAの不動産部門（グループホーム事業『FIDIA DAYS』）の立ち上げに関わり、現在は福祉部門へ移った、という流れです。

「仕事に貴賤はない」

面白くできるかどうかが基準

――業界の好みなどは、特になかったのでしょうか？

水上：なかったですね。どんな仕事にも、面白い部分としんどい部分の両方があるものだと思っています。自分が本気で打ち込んで、仕事を面白くしていけるなら、どの職種でも面白くなる。だから職業的な貴賤みたいなものは、まったく気にしていません。

こう考えるのは、僕が芸人と整体師を経験してきたことも大きいかもしれません。

特に芸人時代は、ずっとストイックに努力しましたが、収入にはつながりにくい世界だったので。

それでも、「これだけ一所懸命に努力できるなら、どんな仕事でも何かできるのでは？」と感じたんです。

転職の“軸”は心の師匠の存在

――転職を重ねる中で、ご自身の中に方向性のようなものはあったのでしょうか？

水上：自分の中で、1つ軸があります。心の中で師匠だと決めている人の存在です。

人生の師匠というか、勝手に、迷ったときに考え方のよりどころになってもらっている感じですね。

この人と、いつか仕事を一緒にできるような自分でいたいし、一緒に飲みに行ったときには「ちゃんとやってます」と胸を張って言いたい。その思いが、自分の指針になっているんです。

転職を繰り返す人に足りないもの

――今、職業選びや転職に迷っている方へのアドバイスなどはありますか？

水上：「何ができるか」より「どう取り組むか」が大事ということですね。

今持っているスキルを重視するのもいいですが、それよりも強い武器になるのが、仕事に対して懸命になれる力。

――転職を繰り返してしまう人は、何が足りないのでしょうか？

水上：仕事そのものを面白くしようとする姿勢じゃないでしょうか。

「この仕事は自分に合わない」と職種ばかり探していると、どこに行っても同じことの繰り返しになる。自分の軸や信念を持って取り組めば、どんな仕事も面白くできます。

これは僕自身の考えですが、森さんの著書『スタートアップ芸人』にも、その考え方が物語として描かれています。キャリアに迷ったときに背中を押してくれる本だと思います。

（本書は『スタートアップ芸人 ―― お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』に関する特別投稿です。）