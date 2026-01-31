『呪術廻戦』虎杖の黒閃＆五条の虚式「茈」を食べる！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン 2026』フードカート
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、日本発の世界的人気エンターテイメント作品が集結するイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を2026年1月30日（金）より開催中！
アトラクション『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D』などが楽しめる「呪術廻戦」
手軽に食べ歩きができる「カートフード」も充実しています。
今回は、シネマ 4-D ストア前のフードカートで販売される、虎杖悠仁と五条悟の“術式”をテーマにした2種類のメニューを紹介します。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『呪術廻戦』フードカートメニュー
販売期間：2026年1月29日(木)〜2026年8月18日(火)
販売店舗：シネマ 4-D 前フードカート
今回のカートフードのテーマは、ずばり「術式」
開発担当者によると、レストランメニューが「キャラクターの感情や関係性」を表現しているのに対し、カートフードは「作中の強力な“技”そのものを食べる」体験をイメージして開発されています。
見た目のインパクトはもちろん、味の構成にもこだわった2品を紹介していきます☆
黒閃！ チキンピザブレッド 〜旨辛ガーリック〜
価格：1,000円
「虎杖悠仁」の「黒閃（こくせん）」をイメージした、インパクト抜群のブレッド。
漆黒のパン生地は、空間が歪むほどの「黒い火花」を視覚的に表現しています。
担当者のこだわりポイント
ただ黒いだけでなく、味でも虎杖らしい「力強さ」を表現。
ジューシーなチキンと、食欲をそそるガーリック風味のソーセージを組み合わせ、ボリューム満点の一品に仕上げています。
「旨辛」な味付けは、黒閃が決まった時の衝撃のようなパンチ力を感じさせます。
虚式「茈」 チュリトス 〜ミックスベリー味〜
価格：850円
五条悟の規格外の術式、虚式「茈（むらさき）」をモチーフにしたチュリトス。
術式順転「蒼」と術式反転「赫」を掛け合わせたときに発生する、あの強大なエネルギーの塊を、まさかのスイーツで表現！
担当者のこだわりポイント
紫色をベースにしながら、表面にはキラキラとしたトッピングが施されており、「煌めきと禍々しさが渦巻く」最強の技の様子を表現しています。
味は食べやすいミックスベリー味。
最強の呪術師の技を片手に、パークを歩けば無敵気分になれること間違いなしのメニューです。
アトラクションの興奮そのままに、最強の“技”を味わい尽くす！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「シネマ 4-D 前フードカート」で提供される、『呪術廻戦』コラボレーションフードの紹介でした。
※商品の価格及び内容は予告なく変更となる場合があります。売り切れの際はご了承ください
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
