The Black Crowesが、3月13日にリリースするニューアルバム『A Pound Of Feathers』より、新曲「It’s Like That」を先行配信した。

本アルバムは、グラミー受賞プロデューサーのジェイ・ジョイスと共にナッシュビルでレコーディング。ブルース、ソウル、ロックを融合させた彼らのオリジナルサウンドを、刺激的かつ野心的に進化させ、ルーツに立ち返った情熱的なロックンロールを掻き鳴らす。

先行配信された「It’s Like That」では、彼ららしいハイエナジーでデンジャラスなロックンロールを展開する。そのほか、アルバムからはオープニングを飾るファンキーな「Profane Prophecy」、冷笑的なスローナンバー「Pharmacy Chronicles」が先行配信中。収録予定の全11曲は、クリスとリッチのロビンソン兄弟によるオリジナル曲のみで構成されている。

なおThe Black Crowesは、4月14日、15日にZepp DiverCity (TOKYO)にて来日公演を開催する。

