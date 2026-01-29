藤本美貴「時は経ってる」若い頃との比較に本音「今の自分でベストを尽くす」

1月27日、藤本美貴が自身のYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ』を更新。現役時代の容姿に戻りたいと思わない理由を話す場面があった。

【関連】藤本美貴、反抗期の息子と接する難しさを語る「こっちも意地になっちゃいますよね」

今回の動画では、体型の変化に悩んでおり、自己嫌悪に陥っているという相談者から、“ダイエットはしているが、昔の痩せていた頃の自分を見ると落ち込んでしまう”といった相談が寄せられた。

これを受けて、スタッフから、昔と比較されることがある立場の藤本はどう思うかと聞かれると、藤本は「別に頑張ろうってそんなに思わない…」と笑いながらコメント。

続けて、「もう時は経ってるんだよねって思うかな、単純に」「昔と比べられても、私も時は経ってるわけだし、別に今の自分も嫌いじゃないし、別にそこに苦労して、すごい急激なダイエットをしてそこに戻ったところで何があるんだろう？って思っちゃう」「それは見た目でしかなくて、そこに幸せはあるのかな？って思うわけ」と説明。

その上で、「たぶん私が今現役のバッキバキの時に戻るってなったら、すごい運動して、すごい食事制限してってなると、やっぱり家族の時間も減るじゃん」「ジムに行くとかそういう時間をとってまでやりたいかな？って思ったら、別にそこまではいっかみたいな感じだし」「子どもを育てていく上である程度体力も必要な中、そんなカリッカリになって体力なくてすぐ風邪引いちゃうぐらいだったら、まぁいっかみたいな感じ」「今の自分でベストを尽くす、みたいな」と考えを明かしていた。