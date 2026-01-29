Photo: 山田洋路

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

ふとPC作業の手を止めてコーヒーを飲む。そんな何気ない休憩時間が、この時計を着けてから特別な「鑑賞タイム」に変わりました。キーボードを叩く手元で回り続けるトゥールビヨン。日常を非日常に変える、ZEROO「T9-02 UFO」のある生活をレポートします。

写真以上に「透けて」いる

Photo: 山田洋路

箱を開けた瞬間に飛び込んでくるのは、期待以上の「透明感」です。文字盤という概念がなく、フレームのみで構成されたデザインは、まさに『UFO』の名にふさわしい近未来的な佇まい。「精密なアートピース」それが第一印象でした。

「UFOフレーム」と光の演出

Photo: 山田洋路

正面からだけでなく、斜めから、横からと、全方位から眺め回したくなる楽しさがこの時計にはあります。とりわけ、自然光の入る窓際でこの時計を見ると、表情が一変します。前面や裏面だけでなく、ケース側面にも窓が設けられているため、横から光が差し込み、内部のパーツがキラキラと輝きます。特に、新設計の「UFO軌道フレーム」が光を受けると、ムーブメントがケースの中で宙に浮いているような不思議な浮遊感がありました。

46mm×40mmは細腕にも合うのか？

Photo: 山田洋路

縦46mm×横40mmというケースサイズは、自分の腕には大きすぎるかも…と予想していましたが、実際に装着してみると、スペック表からイメージしていたよりずっとスマートに収まる、というのが正直な感想です。

ケース全体が緩やかにカーブを描くトノー型形状になっているうえに、柔軟なフッ素ラバーベルトが手首に吸い付くようにフィットします。この設計のおかげで、細腕でも一体感が感じられました。

9時位置トゥールビヨンは「PC作業」の特等席か？

Photo: 山田洋路

ZEROOの代名詞でもあるトゥールビヨン。今回はあえて「9時位置」に配置されていますが、これがデスクワーカーにとって「神配置」でした。キーボードに手を置くと、9時位置にあるキャリッジがわずかに自分の方を向き、視界の端でクルクルと回る様子が視界に入るのです。

仕事の合間にふと視線を落とすと、そこには重力と戯れる複雑機構がある。6時位置のモデルにも増したこの没入感は、PC作業中ならではの特権だと感じました。

スケルトン×自動巻の相性とスタイリング

Photo: 山田洋路

通常、フルスケルトンにするなら視界を遮らない「手巻き」がセオリーです。しかし「T9-02 UFO」は、実用性の高い「自動巻き」。懸念していたローター（回転錘）ですが、裏側の美観を損ねておらず、むしろ、その動きさえもデザインの一部として取り込まれている印象です。

メカニカルなデザインながら、スーツの袖口から覗かせても違和感なく溶け込み、知的なアクセントになります。一方で、パーカーやセーターといった、ラフなスタイルに合わせれば、ファッション全体を引き締める主役アイテムに。まさにオンオフ問わず「使える」1本です。

ZEROO 「T9-02 UFO」は、PC作業中のふとした癒やしであり、ファッションを格上げするアクセサリーでもあります。「100本限定」という希少性も所有欲を満たしてくれますが、それ以上に、毎日着けて出かけたくなる「着け心地」と「視覚的な楽しさ」が同居している点が、この時計の真値だと感じました。

日常に「驚き」と「美しさ」を求めているなら、「T9-02 UFO」が期待に応えてくれるはず。その魅力を、以下よりじっくり確かめてみてください。

新作 ZEROO T9-02 UFO 機械式腕時計自動巻スケルトントゥールビヨン 254,000円 30％OFF machi-yaで見る

machi-ya購入限定！新年のお買い物応援キャンペーン2026

配布枚数：先着100枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年1月31日（土）23:59 クーポン金額：1,000円OFF（支援金額7,000円以上） 適用サービス：machi-yaのみ ※複数クーポンの同時使用NG ※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

＞＞新作 ZEROO T9-02 UFO 機械式腕時計自動巻スケルトントゥールビヨン

Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。