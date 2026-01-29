[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](サン・パオロ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ナポリ]

先発

GK 1 アレックス・メレト

DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ

DF 5 フアン・ジェズス

DF 22 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ

MF 8 スコット・マクトミネイ

MF 17 マティアス・オリベラ

MF 20 エリフ・エルマス

MF 26 アントニオ・ベルガラ

MF 37 レオナルド・スピナッツォーラ

MF 68 スタニスラフ・ロボツカ

FW 19 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 14 ニキータ・コンティーニ

GK 61 D. Spinelli

DF 3 ミゲル・グティエレス

DF 31 サム・ベウケマ

DF 56 C. Garofalo

MF 52 E. De Chiara

FW 9 ロメル・ルカク

監督

アントニオ・コンテ

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 24 リース・ジェームズ

DF 27 マロ・グスト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 17 アンドレイ・サントス

MF 25 モイセス・カイセド

MF 41 エステバン

FW 20 ジョアン・ペドロ

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

GK 50 マックス・メリック

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 21 ヨレル・ハト

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 10 コール・パーマー

FW 9 リアム・デラップ

FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス

FW 32 タイリーク・ジョージ

FW 38 マルク・ギウ

FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ

監督

リアム ロシニア

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります