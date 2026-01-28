モノを愛する人たちが集まる、クローズドなコミュニティ「GetNavi Salon」。登録しているメンバー同士で、気になる新製品情報をシェアしたり、買ったモノのレビューをブログ形式で紹介し合ったりと、日々ディープな情報が飛び交っています。

2026年1月現在、メンバー数は約50名！ 一体どんな人たちがサロンに集まっているのか、生の声をお届けします。今回は2023年9月から参加している古参メンバーの一人、「くり」さんです！

【今回の話し手】くり（GetNavi Salonメンバー歴: 3年）

カーエレクトロニクス開発に長年従事。スマートホームやコネクテッドカー／バイクの進化をウォッチする、サロンの「モビリティ担当」。

オンラインサロンだけど、リアルイベントもあり！

Q: GetNavi Salonのことをどのように知りましたか。また、入会しようと思った「一番の決め手」は何でしたか？

「楽天マガジンで『GetNavi』を定期的に読んでおり、ある日GetNavi Salonの告知に気付き興味を持ちました。

長年カーエレクトロニクス・IT系の仕事に携わるエンジニアでしたが、早期退職後は全くの異分野にいるため、昔どっぷり浸かっていたコンシューマ・エレクトロニクスに関する情報交換の場が恋しくなり入会しました。

決め手は思い出せないのですが、『とりあえず入ってみて、自分に合わなければすぐやめればいいや』という感じだったと思います。思いのほか居心地よいサロンで、気が付いたらもう3年目です（笑）」

Q: GetNaviやGetNavi webのことは、どのくらい知っていましたか？

「20年以上前から知っています。元職場では共用書棚用として定期購読していました。早期退職後は楽天マガジンのサブスクで毎号読んでいます」

Q: 「GetNavi Salonに入ってよかった！」と思ったエピソードを教えてください。

「紙媒体やネットからは得られない、リアルイベントへの参加機会が得られるというのがとても良かったと実感しています

↑食の新商品合同発表会で撮った写真の数々。現地で試食ができるだけでなく、お土産も豊富。

自分とは違った領域で深い造詣をお持ちのメンバーが多数いて、日々新しい刺激をもらえるのも良いですね。そして、モニターを通じていろいろな体験を得られるのもありがたいです」

↑当選したモニターの一つ、リズムの防水ポータブルシアタースピーカー「MAGSPEAKER DUO」。当選品に飼い猫が興味を示したり、気に入って居座ったりすることも。

良い意味で“こだわり”が出始めるように

Q: GetNaviとGetNavi webの編集部員や、他のサロンメンバーとはどのような交流がありますか？

「オン・オフどちらも交流させていただいており、“モノ大好き”という共通の趣向をもつ皆さんがとてもフレンドリーで接しやすいと感じています」

Q: 編集部員や、他のメンバーにはどんなイメージがありますか？

「編集部員の方も皆さんとびきりフレンドリーで、やっぱりギョーカイのプロの方々だなぁと日々感心しています」

Q: サロンに入ってから、ご自身の「モノ選びの視点」や「毎日の楽しみ方」に変化はありましたか？

「食にあまりこだわらないタチでしたが、日々グルメや食をより楽しむための情報に接しているうちに、自分も感化されつつあるのを感じています。

↑サロンモニターで当選した甲羅組「肩肉なしカット生ずわい蟹1kg」。カニ鍋や雑炊を楽しみました。

また、充電器やケーブル類もまったくこだわりがなく、ノーブランド品ばかり手を出していましたが、皆さんのものすごいこだわりに感化され、いまではきちんとしたブランドの信頼できる製品を選ぶように根性を叩き直されました（笑）」

Q: サロンにはどんなことを期待して入り、結果としてそれは叶いましたか？ 思わぬ収穫などがあれば教えてください。

「家電・IT関連のトレンドに接するという当初の期待は完全に叶っております。食やコーヒーに関するトレンドにも日々接することで、その辺りにも以前よりこだわるようになったのは思わぬ収穫ですね」

打てば響く、“プライスレス”な場所

Q: GetNavi Salonは、どのような人にオススメできる場所だと思いますか？

「やはりリードオンリーではなく、自らもコメントや発信をする気概を持って参加することで、大きなリターンが得られる場だと思います。『打てば響く場』として、とても心地よいサロンですよね。

リアルイベントのように、首都圏に住んでいる方でないとなかなかそのメリットを生かせないコンテンツもあるものの、活動の主体はあくまでオンラインであり、地方在住でも絶大な存在感を放っている方々も大勢いるので、まずはお気軽に最初の第一歩を踏み出してみることをおすすめしたいです。

↑「オンライン試食会」イベントの様子。全国のメンバーと「せーの」でアップルパイを食べ、感想を交わしました。

私も入会当時は地方に住んでいましたが、あまり地域差は気にすることなく活動できていました。とはいえ首都圏に住むようになって以降は、よりお気軽にリアルイベントに参加できるようになったのはとてもうれしいです。

Makuakeの製品発表会、食品発表展示会、ジャーナリスト同伴での見本市視察、クローズドな製品展示会などに参加させていただけるのは本当にプライスレスな体験です」

↑有識者、GetNavi編集部員と一緒に「Japan Mobility Show 2024 / CEATEC 2024」を見て回りました。

GetNavi Salonが気になるから、まずはちらっと様子を見てみたいなあ……という方には【お試しプラン】 がおすすめです。通常プランとして位置付けている【GetNavi Salonメンバープラン】と比べて一部機能の利用はできませんが、ワンコインでご入会いただけますよ！ぜひ、お気軽にご参加くださいね。

サービス：GetNavi Salon

月額：GetNavi Salonメンバープラン 1650円（税込）／お試しプラン 500円（税込）

内容：GetNavi Salonメンバープラン利用の場合

・月刊誌「GetNavi」が特典として付きます（毎月25日前後に到着予定）

・編集部主催月1回のオンラインMTG参加

・編集部からの情報発信

・毎月のモニター品提供企画への参加

・各種部活動（グループ）への参加およびメンバー同士の交流

・不定期で開催のオフ会や交流会への参加

※お試しプランは上記コンテンツの一部をご利用いただけません

The post 「なんとなく」が「これがいい」に変わる！ GetNavi Salonで深まる、モノ・食・トレンドへの関心とこだわり appeared first on GetNavi web ゲットナビ.