フラッグシップ炊飯器が5万円引き！ Amazonでタイガーの土鍋ご泡火炊き「JRX-S100W」がセール中
Amazonでは2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。
タイガー魔法瓶のフラッグシップ炊飯器もセール価格で販売されています。
料亭のような土鍋ごはんを味わえる炊飯器が34％オフ
セールになっているのは「土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRX-S100W」です。通常価格は159,000円（税込）のところ、セールでは34％オフの105,000円（税込）。
土鍋だからこそ実現できる大火力と土鍋の優しい泡立ちが、口の中に広がるごはんの甘みと旨み、一粒ひと粒の粒立ちの良さを引き出す「土鍋ご泡火（ほうび）炊き」シリーズのフラッグシップモデルです。
WレイヤーIHと土鍋をより精度よくコントロールする「匠火（たくみび）センサー」を採用。職人が感覚を澄ませて五感でごはんを炊きあげるように、お米の量と水の温度を細かく感知し、理想の火かげんを的確に判断して、気温や湿度などが異なる条件下でも安定して料亭のような土鍋ごはんをおいしく炊きあげるとのこと。
また、冷蔵庫に保管し、低温でゆっくり吸水させてお米の甘みを引き出す「極（きわみ）・低温吸水」メニューや、おにぎりにしたときに最適な状態に炊き上げる「おにぎり」メニューを新搭載。「70銘柄巧み炊きわけ」「一合料亭炊き」などの充実した炊きわけ機能に加えて、奥深いごはんの楽しみ方の幅を広げてくれます。
