伊藤沙莉が主演 続投！朝ドラ「虎に翼」が完全オリジナルストーリーで映画化 2027年公開
2024年に放送されたNHK連続テレビ小説、朝ドラの第110作「虎に翼」が映画化されることが発表されました。
「虎に翼」は、日本史上初めて女性で法曹の世界に飛び込んだ、三淵嘉子の実話をモデルにしたストーリーで、主人公・寅子を伊藤沙莉が演じました。2026年3月にはスピンオフ作品「山田轟法律事務所」の放送も決定しています。
「虎に翼」の映画化に当たっては、朝ドラから引き続き伊藤沙莉が寅子を演じ、完全オリジナルストーリーでの制作となります。
劇場版「#虎に翼」の
主人公・寅子を演じる #伊藤沙莉 さんから
映画化にあたりコメントをいただきました💌
2027年公開🐯🪽 pic.twitter.com/zf4iun55CJ
— 劇場版「虎に翼」公式アカウント (@toratsuba_movie) January 28, 2026
朝ドラの映画化は、1999年に放送された「すずらん」以来27年ぶりのことで、主演キャストが続投しての映画化は朝ドラ史上初。
劇場版「虎に翼」は、2027年公開。
連続テレビ小説「虎に翼」
トップ画像：虎に翼 公式サイトより